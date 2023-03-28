«مدخل بيتك أجمل» في الشهامة

أبوظبي (وام)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، فعالية «أرى مدينتي أجمل» تحت شعار «لنجعل مدخل بيتك أجمل»، بالتعاون مع (Modern Gardens) لتصميم الحدائق، لتعزيز المظهر الجمالي للمدينة، وتم حصر مداخل المنازل التي تحتاج صيانة وتجميلاً ضمن النطاق الجغرافي للمركز، وتوعية أصحابها بأهمية وضرورة الاهتمام بترميمها وإعادة طلائها، وقام فريق العمل بتحسين المدخل والمساحة الممتدة أمام صالة الأفراح في الشهامة، ومد بساط أخضر من العشب الصناعي وإضافة لمسات جمالية أخرى بهدف الارتقاء بالمظهر الجمالي لمدخل المبنى.