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«جيمس ويب» يقيس درجة حرارة كوكب صخري

«جيمس ويب» يقيس درجة حرارة كوكب صخري
29 مارس 2023 02:05

باريس (أ ف ب)

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نجح تلسكوب جيمس ويب الفضائي في قياس درجة حرارة الكوكب الصخري «ترابيست 1ب» الذي يقع على بعد أربعين سنة ضوئية ضمن نظام «ترابيست-1» الذي اكتُشف في العام 2017، ويضم سبعة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر فائق البرودة، ويبعث حرارة أقل مما توفره الشمس بمرتين، وتمكن جهاز التصوير «ميريم» الخاص بجيمس ويب، من التقاط ما يسمى بالكسوف الثانوي عند مرور كوكب «ترابيست -1ب» خلف النجم «ترابيست 1»، وبلغت درجة الحرارة على الجانب النهاري من الكوكب نحو 230 درجة مئوية، في مؤشر على عدم إعادة توزيع الحرارة على الكوكب، مما يشير إلى أنّ كوكب «ترابيست 1ب» يفتقر للغلاف الجوي أو لديه نسبة قليلة منه، أو يفتقر لثاني أكسيد الكربون.

تلسكوب جيمس ويب
الفضاء
تلسكوب
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