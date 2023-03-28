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وفاة امرأة ونقل زوجها للعناية بعد تناول سمكة الينفوخية

أرشيفية
28 مارس 2023 21:45

توفيت امرأة فيما يخضع زوجها للعلاج في وحدة للعناية المركزة، بعد تناولهما سمكة سامة من فصيلة تعرف بالفصيلة الينفوخية.

ونقلت صحيفة «نيوستريتس تايمز» الماليزية اليوم الثلاثاء عن لينج تيان سون، رئيس الوحدة الصحية بولاية جوهر الماليزية قوله إنه بعد حوالي ثلاث ساعات من تناولهما السمكة، بدأت تظهر على المرأة،83 عاما،أعراض ضيق في التنفس والرعشة.

كما عانى زوجها من نفس الأعراض بعدها بساعة تقريبا.

وأضاف أن أبناء الزوجين، والذين يعيشون بشكل منفصل، نقلوهما إلى المستشفى المحلي قبل أن يتم إعلان وفاة المرأة.

وأوضح ان "الحالة مصنفة على أنها تسمم غذائي تسببه السمكة الينفوخية.

وقال في بيان الليلة "في الواقع، سبب الوفاة هو تسمم غذائي مع ظهور أعراض عصبية أدت إلى فشل في الجهاز التنفسي مع خلل في ضربات القلب ربما بسبب سم السيجواتيرا أو ابتلاع رباعي السموم من السمكة الينفوخية".

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها الزوجان أطباق الأسماك الينفوخية بعد الحصول عليها عبر الطلبات من تاجر على فيسبوك.

وأضاف أنه مع ذلك لم يتم تلقي أي بلاغات بشأن حالات جديدة، وقال إن جميع الأسماك المباعة في ذلك التاريخ قام مكتب الصحة المحلي بأخذها لإجراء تحليل عليها.

 

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