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جزيرة السعديات أبوظبي في شهر رمضان

جزيرة السعديات أبوظبي لشهر رمضان
28 مارس 2023 19:43

أبوظبي (الاتحاد) 

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جزيرة السعديات.. أجواء رمضانية تبهج العائلات

ترحب جزيرة السعديات أبوظبي بضيوفها للاحتفاء بالأجواء الرمضانية المميزة في منتجعاتها الفاخرة ومرافقها الترفيهية ومعالمها الثقافية، وتذوق أشهى المأكولات على وجبتي الإفطار والسحور في مطاعمها المتنوعة. 
تقدم فعالية «رواق رمضان» الأولى من نوعها التي تحتفي بمشاعر الألفة والود الرمضانية، برنامجاً حافلاً بالأنشطة الثقافية والترفيهية والعروض الحية اليومية والتي تتضمن مجموعة من الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، وألعاب الواقع الافتراضي و«الآركيد». ويستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من العروض الموسيقية في حفل رمضاني حصري من بيت العود العربي «المالد الإماراتي»، وزيارة معرض اللقطة: التصوير الفوتوغرافي عبر الزمن و«زهور» خلال أيام رواق رمضان. 
ويحرص متحف اللوفر أبوظبي على إعادة تفسير مفهوم «المنامة» تحت القبة الرئيسة للمتحف خلال الشهر الفضيل، وتعد «المنامة» بمثابة جناح صيفي كان يُبنى خلال أشد الفترات حرارة في الخليج العربي من خلال استخدام أشكال البناء المستدامة للحفاظ على اعتدال درجة الحرارة بداخلها. كما تتميز المنامة بتصميمها المرتفع عن سطح الأرض، ما يسمح لنسمات الهواء بالمرور من أسفل منها ومن فوقها باستمرار، وعادة ما تُركّب معها «مظلّة» من أشرعة قديمة مأخوذة من قوارب الداو لتكون بمثابة غطاء إضافي لتعزيز حمايتها من الحرارة.
كما أن الضيوف مدعوون لحضور سلسلة من الجلسات الحوارية حول التاريخ العريق والتراث الغني لفن العمارة في دولة الإمارات مع المهندسين المعماريين الإماراتيين أحمد وراشد بن شبيب، ويمكن للضيوف التمتع بعرض حي مميز تلتقي فيه ألحان العازف نصير شمة مع إبداعات الفنان نجا المهداوي ليقدما لكم عرضاً ارتجالياً يجمع بين الموسيقى والفن بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية.
كما يحتفل متحف اللوفر أبوظبي بالتراث الثقافي الغني لدولة الإمارات خلال الشهر الفضيل، حيث يقدم العرض الإسقاط الضوئي للصور على الجدران الخارجية للمتحف، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة هذه العروض المذهلة مساءً ورؤيتها من على الممشى. ويفتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه خلال شهر رمضان من الساعة 10:00 صباحاً حتى منتصف الليل (من الثلاثاء إلى الأحد). وتُغلق قاعات العرض والمعارض أبوابها في الساعة 6:30 مساءً خلال أيام الأسبوع (من الثلاثاء إلى الخميس)، والساعة 8:30 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع (من الجمعة إلى الأحد)، وسيُغلق المتحف أبوابه أيام الاثنين. ويمكن للضيوف زيارة مخيم «سولت» في حديقة المتحف، ليستقبل ضيوفه خلال شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر السعيد من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.
وتحتفي المنتجعات الفندقية على جزيرة السعديات بشهر مضان المبارك بتقديم باقة من بوفيهات الضيافة الراقية، إضافة إلى أمسيات هادئة تتلاءم مع أجواء الشهر الفضيل. 

جزيرة السعديات
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