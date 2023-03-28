«رمضانيات بيت الحكمة» تتواصل

الشارقة (الاتحاد)

استقبل بيت الحكمة في الشارقة شهر رمضان المبارك بإطلاق موسم جديد من فعالية «رمضانيات» السنوية، التي تتيح للزوار تجربة استثنائية تجمع بين أنشطة التسوق والبرامج الثقافية وبرامج الأطفال، وسط أجواء رمضانية مميزة وحافلة بالبهجة والمرح. وتستقبل الفعالية، التي تستمر حتى 2 أبريل المقبل، الزوار يومياً من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 2:00 صباحاً، باستثناء أنشطة الأطفال التي تبدأ من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 11:30 ليلاً.وشهدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، افتتاح الفعالية وسط إقبال كبير من الجمهور الذي حرص على المشاركة بعد التجربة المميزة التي وفرتها لهم نسخة العام الماضي. وتُقام فعالية هذا العام برعاية مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» ومجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث توفر الجهتان فرصة لإشراك أصحاب المشاريع الناشئة رواد الأعمال من أعضائهما في السوق المفتوح، بهدف دعم مشاريعهم والتعريف بما يقدمونه من منتجات وخدمات. وتوفر الفعالية مساحة خاصة بالأطفال في ركن «القارئ الصغير» تتيح لهم اكتساب مهارات جديدة بأساليب تجمع بين التعلم والمرح، بالإضافة إلى ركن «المجلس» في معرض الخوارزمي، والذي صمِّم على الطريقة الإماراتية التقليدية ليتيح للزوار فرصة للجلوس والقراءة وتبادل النقاشات والاستماع بممارسة الألعاب اللوحية وسط أجواء مميزة. وتتضمن «رمضانيات» سوقاً في الهواء الطلق يعرض منتجات متنوعة لنخبة من العلامات التجارية والمتاجر، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي المميزة في مختلف أركان المكان، كما تزيّنت الحديقة الشمالية لبيت الحكمة بالفوانيس الرمضانية المضيئة وطاولات الجلوس، ما يتيح للزوار التجول في كل أركانها والتقاط الصور عند نصب المخطوطة والتسوق والاستمتاع بالحوارات والنقاشات والأنشطة الرمضانية المختلفة. وتماشياً مع القيم والمعاني السامية للشهر الكريم، تنعقد نسخة هذا العام من «رمضانيات» تحت شعار «العطاء»، ويتعاون بيت الحكمة مع مجلس الشارقة الرياضي في تنظيم سباق دواثلون الشارقة الخيري بتاريخ 8 أبريل، من خلال الترويج للسباق بين زوار «رمضانيات». ومن المقرر تخصيص جزء من ريع هذا السباق لدعم مبادرة «تَبَنَّ مكتبة»، التي أطلقتها مؤسسة كلمات بهدف دعم الأطفال والشباب الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى مصادر التعليم والمعرفة. وينظم بيت الحكمة عدداً من البرامج وورش العمل ضمن برنامج «حديث الحكمة»، بالتعاون مع جهات مختلفة من أبرزها مركز «شراع» ومجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث تركز هذه الورش على ترسيخ حب القراءة والثقافة لدى أفراد المجتمع، وحثهم على اكتساب عادة القراءة، مع الاستفادة من شهر رمضان في تبني نمط حياة صحيٍ ومتوازن. كما ينظم مجموعة من ورش العمل الإبداعية والتعليمية للصغار بغرض تنمية مهاراتهم وإثراء معارفهم، على مدار ليالي «رمضانيات»، بينها ورشة لتعلم فنون الطهي، وورشة لعمل فوانيس رمضان، وورشة للسرد القصصي، وأخرى لتعلم صناعة الأشكال الفخارية. وتسعى الفعالية في دورتها لهذا العام إلى تعزيز وعي المجتمع بمعاني العطاء والتضامن بين جميع أفراده، وكجزء من هذه الغاية، فقد تم توفير حقيبة توعوية تحتوي على كتاب «رمضانيات»، وجدول تفاعلي للأنشطة اليومية، ما يعزز قدرة المشاركين على اغتنام أوقاتهم طوال أيام الشهر الفضيل، ويرسخ قيم التآلف والإخاء وحب الخير وتقدير الآخرين.

