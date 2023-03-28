جزيرة ياس تستعد لفعاليات الربيع

أبوظبي (الاتحاد) تستقبل جزيرة ياس أبوظبي ضيوفها خلال عطلة الربيع بأسبوعين حافلين بأروع تجارب المرح والترفيه، لتكون الوجهة الأمثل للعائلات وجميع الضيوف من محبي المغامرات مع تجارب الأفعوانيات المميزة، وغيرها من الأنشطة العائلية التي تقدمها الجزيرة.ويمكن للعائلات الاستمتاع بإقامة فندقية شاملة في جزيرة ياس عند حجز باقة «الإقامة واللعب» التي تتيح للضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية الملائمة للصغار والكبار والتي تمنحهم أوقاتاً ترفيهية عامرة بالمرح، بدءاً من أسرع أفعوانية في العالم ضمن «فيراري أبوظبي»، وأروع المغامرات المائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، وصولاً إلى فرصة لقاء أشهر شخصيات الأنيميشن وشخصيات دي سي سوبر هيروز المحبوبة في «وارنر براذرز أبوظبي». ولقضاء عطلة ترفيهية متكاملة، يمكن للضيوف زيارة ياس باي والاستمتاع بأشهى تجارب الطعام العالمية، وقضاء أوقات مميزة خلال فعالية «أمسيات ياس باي ووترفرونت» التي تنظم خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتألق بأجمل الديكورات والزينة الاحتفالية مع العديد من الفعاليات والعروض التراثية المباشرة، بالإضافة إلى فعالية «السوق الخارجي» التي توفر للضيوف باقة من المنتجات والسلع والحرف اليدوية المتنوعة والمأكولات الشهية التي تناسب جميع الأذواق.

