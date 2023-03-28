«جزيرة الماريه» تتألق بالأنشطة في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

يوفر «الغاليريا جزيرة الماريه» باقة واسعة من الأنشطة والتجارب المميزة التي تتيح للزوار الاستمتاع بأشهى تجارب الإفطار والسحور، والمشاركة في الفعاليات العائلية المميزة خلال الشهر الفضيل. ويتألق الغاليريا خلال شهر رمضان بأروع الديكورات والزينة الاحتفالية ليمنح ضيوفه تجربة رمضانية متكاملة في وجهة التسوق والطعام والحياة العصرية الأبرز في العاصمة أبوظبي. وسيكون الزوار من العائلات والأطفال على موعد مع أوقات ترفيهية فريدة في ركن الأطفال الذي يستضيفه المركز خلال الفترة من 24 مارس وحتى 21 أبريل، والذي سيضم مجموعة واسعة من ورش العمل والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك الأنشطة الفنية والحرف اليدوية، والألعاب بالحجم الطبيعي مثل لعبة «السلم والثعبان» الشهيرة، بالإضافة إلى أنشطة الرسم على الوجوه وسواها. وتتمكن العائلات من التقاط أجمل الصور التذكارية مع الشخصيات الكرتونية المحبوبة لديها والتي ستتواجد في المنطقة الترحيبية في المركز، كما يشارك الأطفال في هذه الفعاليات المميزة في الطابق الثالث من المركز قرب ردهة «المطابخ المركزية»، وذلك من الساعة 3:00 عصراً وحتى الساعة 6:00 مساءً، ومن الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 11:00 ليلاً. ويقدم «الغاليريا جزيرة الماريه» مجموعة واسعة من تجارب الإفطار والسحور تشمل أكثر من 100 خيار متنوع، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأشهى النكهات العالمية خلال شهر رمضان.

