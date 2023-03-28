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«أسبوع دبي للموضة» يسجِّل نموّاً يتخطّى 50%

«أسبوع دبي للموضة» يسجِّل نموّاً يتخطّى 50%
28 مارس 2023 16:37

دبي (الاتحاد) 

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سجّل أسبوع دبي للموضة نموّاً في حجم طلبات تأكيد الحضور بنسبة 55% مقارنة بتلك المسجّلة خلال أسبوع الموضة العربي الذي تمّ تنظيمه في مارس 2022. 
وشهدت عروض الأزياء ومختلف الفعاليات إقبالاً واسعاً من محبي الموضة والأزياء وأبرز جهات القطاع، حيث شارك في هذا الحدث مجموعة كبيرة من المصمّمين والجهات الراغبة بالشراء من عواصم الأزياء العالمية الكبرى.
وقالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: أسبوع دبي للموضة يعمل على ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية خامسة للموضة، إلى جانب باريس وميلانو ولندن ونيويورك. فقد أظهر المصمّمون المشاركون فيه أعلى مستوى من الإبداع والحرفية طوال أيام الأسبوع. وبصفتنا وجهة عالمية بارزة للإبداع، يسرّنا في حي دبي للتصميم أن نلقي الضوء على مدى المساهمة الفاعلة لدبي في مسيرة الحوار العالمي بين القطاعات الإبداعية.
وأضافت: لم يسهم أسبوع دبي للموضة في تمكين المواهب الإقليمية والدولية من الوصول إلى شراكات وأسواق وفرص جديدة فحسب، بل ساهم أيضاً في دعم المساعي العالمية الرامية إلى تحقيق الشمولية والتنوّع في قطاع الأزياء، وذلك بفضل انفتاح دبي على مختلف الثقافات والجنسيات من حول العالم والتزامها الراسخ بدعم الاقتصاد الإبداعي.
وينبثق أسبوع دبي للموضة عن أسبوع الموضة العربي الذي حقّق نجاحاً واسعاً، ليصبح اليوم من أبرز فعاليات الموضة في دبي والمنطقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية خامسة للموضة إلى جانب باريس وميلانو ولندن ونيويورك. وانطلق هذا الحدث، الذي أضيف مؤخراً إلى قائمة أسابيع الموضة العالمية، من خلال مجموعة متنوّعة من عروض الأزياء والبرامج الغنيّة بالأنشطة والفعاليات على مستوى المنطقة، والتي شملت أكثر من 45 عرض أزياء وعرضاً تقديمياً وفعالية تمّ تنظيمها على مدار الأيام الستة. وقد تمكّن 28 مصمّماً مشاركاً من أكثر من 10 دول من استعراض مجموعاتهم لخريف وشتاء 2023 – 2024 وأزياء السيدات الراقية لربيع وصيف 2023.

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