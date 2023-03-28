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نور بنت فاهم بن سلطان القاسمي تفتتح «سوق الأمنيات الرمضانية»

نور بنت فاهم بن سلطان القاسمي تفتتح «سوق الأمنيات الرمضانية»
28 مارس 2023 15:22

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن مبادرات مؤسسة «تحقيق أمنية» خلال شهر رمضان المبارك، افتتحت فعاليات سوق الأمنيات الرمضانية بالتعاون مع مارينا مول أبوظبي، بتنظيم من «الأمل للفعاليات وتنظيم المعارض» ويستمر حتى 24 أبريل 2023.حضر الافتتاح كل من: الشيخة نور بنت فاهم بن سلطان القاسمي عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وطارق تهامي المدير العام للمارينا مول وعدد من المنتسبين للمؤسسة وسفراء المؤسسة للنوايا الحسنة. ويحتضن سوق الأمنيات الرمضانية متاجر لبيع المنتجات التراثية مثل العبايات والبخور والعطور، إضافة إلى العديد من الحرف اليدوية المتميزة وسواها الكثير من المنتجات المفضلة لدى الجميع خلال شهر رمضان وفي أيام العيد. وتوجّه هاني الزبيدي بالشكر والتقدير إلى القائمين على إدارة المارينا مول على استضافة هذا السوق الخيري، على تنظيمهم المتميّز ودعمهم لمبادرة المؤسسة، فضلاً عن إظهاره أروع المنتجات الحرفية التي تعود بالنفع على المجتمع وتشجع أعمال الأسر الإماراتية المنتجة. وأفاد الزبيدي: تسعدنا العودة إلى إقامة هذه المبادرة الخيرية التي لاقت نجاحاً كبيراً على مدى الأعوام السابقة، وتم إيقافها خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار جائحة كورونا. ونتطلع لأن تكون عودة خير وبركة على الجميع، مع الرغبة بالخروج والتسوّق في شهر رمضان برفقة أفراد العائلة والأصدقاء، حيث يضمّ السوق أرقى تشكيلة من مستلزمات رمضان والعيد. وقال: نُعلّق آمالاً كبيرة على هذا السوق في دعم أعمال المؤسسة ومساعدتنا على منح أطفالنا المرضى المزيد من القوة والتفاؤل والشجاعة لمحاربة المرض والاستمرار في رحلة العلاج، مع إضاءة شمعة الأمل والسعادة في قلوبهم مع عائلاتهم. وأفاد المدير العام للمارينا مول طارق تهامي: يسرّنا استضافة ودعم سوق الأمنيات الرمضانية الخيري في مارينا مول أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية لمساعدة الأطفال المرضى ومساندتهم، ودعمهم ومنحهم الأمل في الشفاء في المستقبل القريب. ويأتي ذلك من منطلق حرص مارينا مول الدائم على المشاركة في مختلف الأنشطة الخيرية والفعاليات انطلاقاً وإيماناً بدورنا في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الخيرية، وتأكيداً على دورنا الفعال في خدمة المجتمع.
 

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