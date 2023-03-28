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المكسيك تسترد 43 قطعة أثرية من إيطاليا

قطع أثرية (أرشيفية)
28 مارس 2023 09:42

قالت وزارة الخارجية المكسيكية يوم الاثنين، إن المكسيك استعادت 43 قطعة أثرية تعود إلى ما قبل كولومبوس أعادتها إيطاليا طواعية.

وقالت الحكومة المكسيكية إن القطع الأثرية وصلت إلى مكسيكو سيتي يوم الاثنين على متن رحلة جوية على متن طائرة مكسيكية من روما.

وذكرت شرطة كارابينيري أن الشرطة الإيطالية عثرت على هذه القطع التي تنتمي إلى مجموعات مختلفة من فترة ما قبل كولومبوس ويعود معظمها إلى القرن الثالث إلى السابع الميلادي بعد عدد من التحقيقات.

وتم تسليم القطع إلى وزيرة الثقافة المكسيكية أليخاندرا فراوستو في روما يوم الجمعة.

وقالت فراوستو: "اليوم، تتوج الصداقة بين المكسيك وإيطاليا بعمل كريم غير عادي، تبدأ 43 قطعة من التاريخ المكسيكي في العودة إلى أصلها، 43 قطعة من الثقافات القديمة التي هي جوهر عظمة بلدنا".

وأضافت أنه على مدى السنوات الأربع الماضية على وجه الخصوص، كانت المكسيك تتحدث عن عرض القطع الأثرية التي تنتمي إلى الثقافات المكسيكية في مزادات علنية.

وقالت فراوستو: "اكتسب هذا التحرك زخماً كبيراً في المكسيك وروج له بقوة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور".

وأوضحت أن هذا أيقظ وعي هواة جمع القطع الأثرية والشركات الخاصة والمواطنين من مختلف أنحاء العالم ، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا ، الذين أعادوا طواعية قطعا تعود إلى فترة ما قبل الإسبان إلى المكسيك. وقالت الوزيرة إنه حتى هذه اللحظة تم استعادة حوالي 11 ألفا و500 قطعة أثرية وتاريخية وإلغاء العديد من المزادات.

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