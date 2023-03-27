الكوميديا.. وجبة دسمة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نخبة من نجوم الكوميديا يجتمعون في رمضان لتقديم مسلسلات متميزة بين المحلي والخليجي والعربي، نالت صدىً وتفاعلاً كبيرين بعد عرض أولى حلقاتها، واستطاعوا رسم البسمة على وجوه المشاهدين، واحتلت شخصياتهم التي يجسدونها عبر الشاشة الفضية نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل، معتبرين أن الجمهور يحتاج إلى هذه النوعية من الأعمال الفنية الكوميدية الهادفة.

في إطار اجتماعي كوميدي، تميز أبطال مسلسل «بو حظين»، الذي يعرض على «قناة الإمارات» في تقديم وجبة كوميدية دسمة، يغلب عليها الطابع التراثي، من خلال تسليط الضوء على حياة الأجداد في الماضي، والتركيز على التراث البحري، من غوص وصيد وبحث عن اللؤلؤ، إلى جانب استعراض جزء كبير من الفنون الشعبية والرياضات البحرية مثل التجديف.

غير محظوظ

ومن خلال شخصية «هاشل» التي يلعبها جابر نغموش، يقدم العمل العديد من القضايا الاجتماعية في إطار من الكوميديا والمواقف المضحكة، بمشاركة كوكبة من النجوم المخضرمين والفنانين الشباب، منهم هدى الغانم وعلي التميمي ومروان عبد الله وهيفاء العلي وأحمد عبد الرزاق وحمدان الهنداسي، وتدور أحداث المسلسل حول دور «هاشل»، رجل ستيني يتمتع بشخصية قوية لكنه في الوقت نفسه خفيف الظل، وهولم يعمل في وظيفة حكومية طوال حياته، لكنه رئيس لإحدى جمعيات الفنون الشعبية، ويعتمد على دخله من شركة مقاولات صغيرة كانت منتعشة في الماضي، ولكنها لم تستطع أن تجاري التطور العمراني السريع، فأصابها شبه كساد إلا من بعض المشروعات الصغيرة محدودة الأرباح، ليواجه الفشل في كل مشروع يدخل فيه.

«حمدلله ع السلامة»

وتستكمل يسرا مشوارها في الأعمال الكوميدية، بعد النجاح الذي حققه مسلسلها «أحلام سعيدة» رمضان الماضي، وتقدم هذا العام مسلسل «1000 حمدلله ع السلامة»، وهو اجتماعي لايت تدور أحداثه حول دكتورة إعلام مغتربة، تعود إلى مصر بأبنائها وسط مفارقات كوميدية كبيرة تجمعها بباقي الأبطال، وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، وآدم الشرقاوى.

«بطن وظهر»

ويطل أحمد الجسمي بعمل خليجي بعنوان «بطن وظهر»، الذي يناقش عدة قضايا اجتماعية وإنسانية في قالب درامي كوميدي، وهو من إنتاج «جرناس» للإنتاج الفني لأحمد الجسمي، وبطولة سعاد علي وزينب غازي من البحرين، عبد المجيد الرهيدي وروان الطويرقي من السعودية، طارق المانع ومحمد عاشور وشملان المجيبل وشهد سلمان وزينب كرم ونور محمود من الكويت، وتدور قصته حول التوأمين «سهيل» الذي لديه 4 بنات توأم، و«سلامة» الذي لديه 4 أولاد توأم، ويحاول «سهيل» تربية الأولاد وتوفير حياة كريمة لهم وسط ظروف حياة صعبة بعد وفاة شقيقه التوأم «سلامة».

«طاش ماطاش 19»

ويعود الثنائي الأشهر في تاريخ الكوميديا الخليجية، ناصر القصبي وعبد الله السدحان، ليجتمعا من جديد في جزء جديد من مسلسل «طاش ما طاش»، بعد نجاح دام

لـ 18 جزء، وهو حلقات منفصلة متصلة، يستعرض العديد من القضايا الاجتماعية في إطار من المواقف الكوميدية المضحكة، ويشارك في بطولته يوسف الجراح وفهد الحيان، وإخراج محمد القفاص.

«الكبير أوي»

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء السادس من المسلسل في رمضان الماضي، يعود «الكبير أوي» في جزء سابع، بطولة أحمد مكي «الكبير»، ورحمة أحمد في دور «مربوحة»، و«هجرس» الذي يلعبه محمد سلام، ودكتور «ربيع» الذي يجسده بيومي فؤاد، و«فزاع» الذي يؤديه هشام إسماعيل، حيث يدخل «الكبير» معهم في مشكلات متناولاً قضايا اجتماعية وشبابية في قالب من الكوميديا العفوية.

«مذكرات زوج»

ويخطو طارق لطفي هذا العام، أولى خطواته في عالم الكوميديا، من خلال مسلسل «مذكرات زوج» الذي يناقش المشكلات الزوجية بشكل معاصر، والمسلسل مأخوذ عن كتاب «مذكرات زوج» للكاتب الراحل أحمد بهجت، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى، وبطولة عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، وسارة الشامي.

«الصفارة»

يعود أحمد أمين لتقديم الكوميديا من جديد في مسلسل «الصفارة»، وتدور أحداثه في 15 حلقة، حول مرشد سياحي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك «توت» ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهما ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة. والمسلسل بطولة طه دسوقى، حاتم صلاح، وإنعام سالوسة وإخراج علاء إسماعيل.

«جت سليمة»

وبعد غياب 3 سنوات عن الشاشة الفضية، تطل دنيا سمير غانم على جمهورها هذا العام في مسلسل «جت سليمة»، وتدور أحداثه في 15 حلقة، حول دنيا التي تسافر عبر أزمنة مختلفة بصحبة شقيقها الأصغر، وتفقده أثناء هذه الرحلة الزمنية، وتحاول البحث عنه في إطار كوميدي، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وبطولة محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، ومحمد ثروت.

رسالة هادفة

لفت الممثل أحمد الجسمي إلى أن الأعمال الكوميدية بشكل عام تخفف عبء ضغوطات الحياة على المشاهد، وهي أحد الأعمال الفنية التي تجذب المشاهد بشدة في رمضان أو أي مواسم درامية أخرى، مشدداً على ضرورة أن يحتوي العمل الكوميدي على رسالة هادفة وقضايا مجتمعية وشبابية يطرحها ويسلط الضوء عليها، حتى لا يكون العمل من أجل الضحك فقط.

أصعب الأدوار

أكد الممثل جابر نغموش أنه يختار الكوميديا لأنها الأقرب إلى شخصيته وإلى الناس، ورغم أنها من أصعب الأدوار من ناحية الأداء، إلا أنه أبدع فيها واستطاع أن يكسر حاجز الملل لدى المشاهد، بتقديم أدوار مختلفة في عالم الكوميديا، والتي كونت له قاعدة جماهيرية كبيرة خلال مسيرته الفنية.