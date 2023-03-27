وديمة الدرمكي: المساعدة نِبراس أمل

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

شغف المساعدة يملأ قلبها، منذ كانت طفلة في صفوف المدرسة الابتدائية توزع أوراقاً مخطوطة بكلمات إيجابية على زميلاتها لتسعدهن. وكانت تبادر وتمد يد العون لمن يحتاج إليها، لم تكن تدرك أن ما تقوم به سيقودها إلى خطوات أكبر في العطاء والتطوع. إنها وديمة جمعة الدرمكي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل ومتطوعة دائمة في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، شاركت في عدة حملات تطوعية داخل الدولة وخارجها، منذ كانت في الـ 14 من عمرها.

مبادراتها نابعة من حسِّها الوطني والإنساني، وهي فخورة بمشاركتها في مختلف المبادرات، ومساهمتها في إنجاح العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظم داخل الدولة وخارجها من خلال التطوع، ولديها رغبة كبيرة في نشر الوعي لإنقاد الحيوانات المتخلى عنها.

محظوظة

وديمة الدرمكي تُعتبر قدوة لأقرانها في العمل التطوعي، شاركت في العديد من المبادرات منذ صغرها، تعتبر نفسها محظوظة في هذا المجال الذي يجعلها سعيدة إلى حد كبير، لاسيما عندما تساعد المستضعفين والفقراء. تقول إن علاقتها بالتطوع بدأت عندما كانت في الصف التاسع كمشرفة على عمل تطوعي كبير، حينها جمعت الهدايا ووزعت الصناديق في المراكز التجارية، واستقبلت الأطفال الذين كانوا يتبرعون بألعابهم، ثم ذهبت إلى «سقطرى» لتوزيع هذه الألعاب على الأطفال. وعلى الرغم من صعوبة هذه التجربة، إلا أنها أضافت لها الكثير، قائلة: هذا العمل كان تحدياً كبيراً، لاسيما أنني كنت صغيرة، ولأول مرة أسافر بمفردي من دون عائلتي من أجل مهمة تطوعية، حيث اختبرت قدراتي على تحمل المسؤولية والتواصل مع الناس وتجاوز الخوف والخجل. وهذه التجربة جعلتني أشعر بالنعم التي أعيشها في بلدي الإمارات، التي حباها الله بالأمن والأمان والخير الوفير، بالإضافة إلى البيئة المحفزة والداعمة التي تسهم في اكتساب الخبرة والقدرة على النجاح.

ثقافة

اكتسبت الدرمكي تجارب مهمة في مجال التطوع، ما ساعدها على الثقة بالنفس وتنمية مهاراتها، عبر المشاركة في المنتديات والملتقيات لتسليط الضوء على قيمة التطوع وأثره الإيجابي على حياتها، إلى جانب ما تتمتع به من هوايات ومؤهلات في الكتابة والقراءة والإلقاء. وتوضح أنها تسعى من خلال التركيز على الأعمال التطوعية، إلى إذكاء روح العمل الإنساني، ما يسهم في تجذير قيم ومفاهيم هذه الثقافة بينهم، وتعزيز أهمية الانخراط في الأعمال المجتمعية من دون انتظار مقابل. وتشير إلى أن العطاء نبراس أمل، وهذا الإحساس لامس قلبها منذ كانت في الصفوف الابتدائية، حيث شعرت بواجباتها تجاه المجتمع لتعزيز قيم الأعمال الإنسانية في نفوس الأطفال واليافعين والشباب، وحثهم على القيام بأعمال تطوعية، وصقل شخصيتهم وتعزيز مسوؤلياتهم تجاه المجتمع.

ثقة في النفس

إلى جانب ما تشعر به الدرمكي من سعادة وفخر خلال مشاركتها في المبادرات الخيرية، فإنها اكتسبت مهارات عدة، كالثقة بالنفس وإعلاء شعورها بالمسؤولية تجاه الناس، وتهذيب النفس والتواضع والتفاني في خدمة المحتاجين. وتقول: أشارك في المؤتمرات وأقف على المنصات، بكل ثقة حيث أصبحت لدي القدرة على إحداث التغيير، وكلما أثنى علي أحد بعد مشاركتي في أي فعالية، يزيد شغفي بالعمل الاجتماعي والتطوعي. فالتطوع أثّر إيجابياً في شخصيتي وانعكس على مجال دراستي.

قطط الشوارع

وتتطلع وديمة إلى التطوع ونشر الوعي حول رعاية الحيوانات وكيفية التعامل معها، مشيرة إلى أنها تشعر بميل لهذا المجال وتريد العمل عليه والتعمق فيه، لاسيما أنها لاحظت أن الكثير ممن يمتلكون بعض الحيوانات كالقطط والكلاب، قد يتخلون عنها ويلقونها في الشوارع، لذا تفكر في مبادرات تطوعية لإنقاذ ورعاية هذه الحيوانات ومساعدتها على العيش في ظروف جيدة ضمن أماكن مخصصة لها.

ورش

وديمة شاركت في عدة مبادرات، منها: «أصدقائي في اليمن»، عام 2019، «كسر الصيام» في شهر رمضان 2022، «كلنا أسرة»، «تكريم الفائزين بجائزة المجلس للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر» والمشاركة في ورشة «الإعلام صديق الطفولة» عام 2021 في منارة السعديات بأبوظبي.

أسلوب حياة

حب التطوع أيقظ في داخلها الشعور بالآخرين ومساعدتهم أينما كانوا، فعندما تزور بلداً ما، تفكر الدرمكي في مساعدة كل محتاج، ما دفعها إلى المشاركة في مبادرات تطلقها الدولة في الخارج للتخفيف من آلام الناس، وهذا ما تخطط له مستقبلاً لأنه الأمر يشعرها بالسعادة والفخر، لافتة إلى أن التطوع أصبح بالنسبة لها أسلوب حياة.