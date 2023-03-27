«سي وورلد جزيرة ياس».. رحلة إلى عالم الأحياء البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، والمقرر افتتاحها يوم 23 مايو المقبل، عن تفاصيل مهمة عن أربعة من عوالمها الثمانية الغامرة، وتأخذ المدينة الترفيهية للأحياء البحرية زوّارها في رحلة فريدة لاستكشاف الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض والمحيط الذي يجمعنا، وذلك عبر عوالم محيط أبوظبي، والمحيط يجمعنا، والمنطقة الصخرية، ومحيط الكائنات الصغيرة، لتحكي جزءاً من قصة تشكل مصدر إلهام للحفاظ على الحياة على كوكبنا.

استكشاف ومغامرات

تبدأ رحلة الضيوف في محيط أبوظبي، وسط شلالات المياه المنسابة وأشجار النخيل العالية والصحراء المليئة بالخضرة، تحيط بهم ملامح فنون العمارة الإماراتية، وعلى وقع أنغام الموسيقى الجميلة من المنطقة، وسيكون فريق التعليم في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية حاضراً بين الضيوف لمشاركة معارفهم حول أنواع الثعابين والسلاحف البحرية وأبقار البحر، كما يمكن للضيوف التفاعل مع القشريات وأسماك القرش والمانتا راي عبر أربعة أحواض مفتوحة.

وفي عالم محيط أبوظبي، يمكن للضيوف المشاركة في لعبة «حارس الألعاب» التي تمتد على كامل المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، وهي مسابقة تجمع بين العلوم والاستكشاف والمغامرات في سلسلة من التحديات التعليمية المرحة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بأشهى الأطباق الإماراتية التقليدية واستكشاف كرم الضيافة الإماراتي ضمن مطعم «مطبخ أمي»، وتناول القهوة العربية الأصيلة في دلّة البحر، أو تناول اللقيمات المقرمشة الساخنة في «لقيمة».

«المحيط يجمعنا»

أما المحطة التالية، فستكون في عالم «المحيط يجمعنا»، الذي يحكي قصصاً رائعة عن محيطنا ويشكل بوابة لاستكشاف عوالم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، ويتوسط هذا العالم مجسم للكرة الأرضية الذي يرمز للتدفق المتغير للطاقة والعناصر الغذائية حول كوكبنا.

وفي هذا العالم، لا يمكن تفويت مشاهدة عرض «محيط واحد مذهل»، الذي يستخدم تقنيات متعددة الوسائط ويأخذ الضيوف في رحلة غامرة، حيث تتناغم حركة أسطول من طائرات «الدرون» على إيقاع الصوت المكاني لتقدم شاشة عرض محيطية بارتفاع يصل إلى 15 متراً، تدور في محيط عالم «المحيط يجمعنا» بمساحة 218 متراً.

ألعاب عائلية

يضم عالم الكائنات الصغيرة أربع ألعاب عائلية ممتعة، تشمل «رقصة الأخطبوط» و«قفزة قنديل البحر» و«السلحفاة الدوّارة» و«سباق الأنقليس»، والتي يحمل كلّ منها الضيوف في مغامرة شيّقة إلى عالم الكائنات الصغيرة التي تعيش تحت المياه، وسيكون بانتظار الضيوف العديد من الشخصيات الودودة، مثل «كريل الرائع»، وعرضه الموسيقى المذهل مع محار البطلينوس والبرنقيل، أو مشاهدة نجوم البحر التي تتمايل وتتمدد وتغير شكلها في مختلف أرجاء هذا العالم.

الفقمات وأسود البحر

أما المنطقة الصخرية، فهي عبارة عن كهف جميل مخفي يحتضن الفقمات وأسود البحر والتي يمكن مشاهدتها وهي تستريح بين الصخور، وتسبح في محيطها المصمم بطريقة خلابة، وقد جهز هذا العالم بأحدث التقنيات التي تشمل نظام الإضاءة المتقدم لرعاية الحيوانات (AALS) الذي يحاكي دورات الإضاءة الليلية والنهارية والموسمية، كما تم تصميم هذه البيئات الحيوية والمعقدة لتوفير تجربة غنية للفقمات وأسود البحر، حيث تضم أنواعاً مختلفة من الأسماك والمخلوقات، وتوفر مساحة واسعة للحيوانات للمرح والراحة والتي تمكنها من التطور والنمو بشكل صحي.