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الرمان.. العصير الأفضل للصائم

الرمان.. العصير الأفضل للصائم
28 مارس 2023 02:20

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

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يحبذ العديد من متخصصي التغذية وجود الرمان على الموائد الرمضانية، خاصة لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات يحتاج إليها الجسم بعد يوم صيام طويل، إلى جانب فوائده الصحية المختلفة التي تجعله من الفاكهة أو العصائر المفضلة للصائمين خلال شهر رمضان.
ومن أهم فوائد الرمان، أنه يحتوي على مضادات أكسدة أعلى بكثير من معظم الفواكه الأخرى، كما يحتوي على مضادات أكسدة أكثر 3 مرات من الشاي الأخضر، حيث يساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب.
ويشير موقع (medical news today)، المتخصص في الصحة، إلى احتواء عصير الرمان على أكثر من 40% من الاحتياجات اليومية لفيتامين (C) المغذي للجسم، ما يؤدي إلى إعاقة تقدم مرض الزهايمر وحماية الذاكرة، كما أنه مفيد لصحة القلب والشرايين، فيحسن تدفق الدم، ويمنع تيبس الشرايين، ويتفاعل سلباً أحياناً مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول.

الرمان
رمضان
شهر رمضان
التغذية
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