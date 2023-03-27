تغريد المحميد: نصائح من أجل صيام صحي ومريح

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

من أجل صيام صحي ومريح، تنصح الدكتورة تغريد المحميد استشارية الجراحة العامة، باتباع نظام غذائي متوازن، خلال شهر رمضان الكريم، مع عدم الإكثار من بعض الأطعمة والعصائر، تفادياً لآثارها السلبية على الجسم، وتسببها في الجفاف والإمساك المسبب للكثير من الأمراض، مشيرة إلى أنها بحكم عملها لاحظت تعرض الكثيرين لهذه الأمراض نتيجة العادات السلوكية غير الجيدة في تناول الطعام والشراب بعد الإفطار.

قالت المحميد: من المهم جداً للصائم، أن يكثر من تناول الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على ألياف وتمنع حدوث الإمساك وما يترتب عليه، وشرب الكثير من الماء، وتجنب اللحوم المقلية والأطعمة الدسمة عند الإفطار، وتعويضها باللحوم المشوية، مع تجنب الإسراف في تناولها، إضافة إلى عدم الإكثار من شرب الشاي والقهوة، والحلويات بشكل عام، مشددة على أهمية ممارسة الرياضة لما لها من فوائد كبيرة.

السحور

أضافت المحميد: أما وجبة السحور، فيجب أن تكون خفيفة، ويمكن أن تعتمد على بعض الفواكه والخضراوات والعدس الذي يمنح الصائم طاقة كبيرة خلال اليوم، وكذلك الألبان ومشتقاتها، والأفوكادو الذي يعد مفيداً جداً في السحور، لافتة إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة وغيرها، واتباع نظام غذائي صحي خلال الشهر الفضيل وما بعده، مؤكدة على أهمية شرب الماء بشكل مكثف في الفترة ما بين الإفطار والسحور، لما له من فوائد كثيرة.



