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الهند تطلق 36 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء

الهند تطلق 36 قمراً اصطناعياً إلى الفضاء
28 مارس 2023 02:20

أطلقت وكالة الفضاء الهندية الصاروخ «إل في إم 3» إلى الفضاء من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا، ونجح الصاروخ في نشر 36 قمراً اصطناعياً في مدارها التابع لشركة «وان ويب» البريطانية، وهو مسار دائري يبعد نحو 450 كيلومتراً عن الأرض، وسترتفع الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها الخاصة خلال أسابيع لتستقر على ارتفاع 1200 كيلومتر، وبنجاح عملية الإطلاق، يرتفع مجموع الأقمار الاصطناعية التي تمتلكها مؤسسة «وان ويب» إلى 618 قمراً، تمثل خطوة رئيسة بالنسبة لـ«وان ويب» التي تنافس الشركات العالمية في تقديم الخدمات الفضائية.

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المصدر: وكالات
ساتيش داوان الفضائي
سريهاريكوتا
الفضاء
الهند
الأقمار الاصطناعية
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