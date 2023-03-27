بريطانيا تعتزم منع «غاز الضحك»

لندن (أ ف ب)

أعلنت الحكومة المحافظة في بريطانيا أنها تعتزم قريباً حظر مادة أكسيد النيتروجين المعروفة بـ«غاز الضحك» والتي تحظى بشعبية متزايدة، وقال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل غوف: «هذه المادة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتسهم في السلوك المعادي للمجتمع، لهذا نحتاج إلى تضييق الخناق على عبوات غاز الضحك»، وتسعى الحكومة إلى جعل بيع هذه العبوات مسموحاً فقط «للأغراض المناسبة»، ويُستخدم أكسيد النيتروجين في الأساس من المجتمع الطبي كمخدر، وأيضاً في شفاطات المطبخ، فيما حذر مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان من زيادة «مقلقة» في الاستخدام الترفيهي لأكسيد النيتروجين في مناطق معينة من أوروبا.