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يوروبول تصدر تحذيراً من الاستخدام الجنائي لتطبيق " تشات جي بي تي"

تشات جي بي تي
27 مارس 2023 17:56

حذرت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم الاثنين من أن تطبيقات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل " شات جي بي تي" لها جانب مظلم، ويمكن أن تكون معرضة للاختراق الجنائي.

وقالت يوروبول إن معملها الإبداعي نظم ورشا لمواجهة الاهتمام العام المتزايد بـ "شات جي بي تي" لاستكشاف كيف يمكن للمجرمين إساءة استخدام نماذج اللغات الكبيرة، ولمساعدة المحققين في عملهم.

وأضافت الوكالة، ومقرها لاهاي، أنها تركز على ثلاثة محاور للجريمة من بين الكثير من محاور القلق: التزوير والهندسة الاجتماعية، والمعلومات المضللة، والجريمة الإلكترونية.

 

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المصدر: وكالات
تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
يوروبول
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