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ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار

ماسك يقدّر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار
27 مارس 2023 14:13

أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية أن إيلون ماسك يقدّر حالياً قيمة تويتر بعشرين مليار دولار، بعدما كانت القيمة التقديرية 44 ملياراً عند استحواذه على الشبكة الاجتماعية قبل خمسة أشهر.

وتتعلق الرسالة الداخلية الموجهة للموظفين بمشاركة الأرباح داخل المجموعة التي تتخذ مقراً لها في سان فرانسيسكو، وبتخصيص الأسهم في شركة "اكس هولدينغز" المشرفة على تويتر منذ الاستحواذ عليها في نهاية أكتوبر.

ويقدّر برنامج توزيع الأسهم قيمة المنصة بـ20 مليار دولار، وهو مبلغ قريب من قيمة رأس المال في "سناب"، الشركة الأم لـ"سناب تشات" (18,2 مليار دولار)، أو شبكة "بنترست" (18,7 مليار دولار)، وهما شركتان مدرجتان في البورصة.

وفي الوثيقة الداخلية، يعزو إيلون ماسك التراجع الكبير للقيمة التقديرية للشركة إلى الصعوبات المالية التي واجهتها تويتر التي شارفت على الإفلاس في مرحلة معينة، على قوله.
وكتب إيلون ماسك في رسالة نُشرت على المنصة السبت "كان متوقعاً أن تخسر تويتر ثلاثة مليارات دولار سنوياً".
ويُفسَّر هذا الرقم، حسب قوله، بخسارة في حجم الأعمال بقيمة 1,5 مليار دولار، واستحقاق ديون بقيمة معادلة.
وقال رئيس تويتر والمساهم الأكبر في الشبكة "لكن الآن مع عودة المعلنين، يبدو أننا سنصل إلى نقطة التعادل في الربع الثاني" من عام 2023.

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المصدر: وكالات
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