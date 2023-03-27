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"جون ويك: تشابتر 4" يتصدر شباك السينما في أميركا

كيانو ريفز (يسار)
27 مارس 2023 11:30

تصدر فيلم "جون ويك: الفصل الرابع"، من سلسلة الحركة الشهيرة من بطولة كيانو ريفز، شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا 73.5 مليون دولار في أسبوع عرض الأول، وفقًا لشركات التوزيع.

فيلم شركة لايونز غيت، الذي قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة للفيلم المصنف ”أر”. منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية)، نمت السلسلة التي أخرجها تشاد ستالسكي باطراد مع كل جزء جديد. حقق الجزء الثاني عام 2017 30.4 مليون دولار، وظهر الجزء الثالث ”بارابيلم” عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.
لكن فيلم ”تشابتر 4″، الذي يستمر لمدة ساعتين و 49 دقيقة وتكلف إنتاجه ما لا يقل عن 100 مليون دولار، هو أكبر فيلم حتى الآن في سلسلة أفلام الحركة البسيطة. حقق الفيلم تقييم 95 ٪ على موقع روتن توماتوز. أضاف الفيلم، الذي جذب 69٪ من مشاهديه الذكور، 64 مليون دولار في الخارج. وهو أكبر نجاح لشركة لايونز غيت في عصر ما بعد الجائحة.

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المصدر: وكالات
السينما الأميركية
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