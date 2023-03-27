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"واتساب" يخصّ مستخدمي "آيفون" بميزة جديدة

واتساب
27 مارس 2023 09:01

في جديد التحديثات، يختبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم واتساب ميزة جديدة ُتمكّن مستخدمي أجهزة آيفون من تبادل الرسائل المرئية القصيرة، والتي ستكون مشفرة من طرف إلى طرف لضمان الخصوصية، وفقاً لموقع "WABetaInfo".

وتعمل الميزة الجديدة بنفس طريقة الرسائل الصوتية حيث سيتيح التحديث المنتظر للتطبيق رمز الكاميرا بجوار رمز الميكروفون لالتقاط رسالة مرئية.

كما من المتوقع أن تكون مدة الرسائل 60 ثانية فقط.

ولن يتمكن المستخدمون من حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى.

وسيبقي التطبيق على خاصية أخذ لقطات شاشة، حيث جرى رصد خصائص الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي 73.0.6.23. وفق العربية نت

كما من المقرر أن يبدأ التطبيق الأخضر بطرح الميزات الجديدة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.

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المصدر: وكالات
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