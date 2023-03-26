4000 وجبة في إفطار «الجاليات»

دبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات مبادرة «هلا رمضان»، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، توزيع 4000 وجبة إفطار على مختلف الجاليات في منطقة البرشاء هايتس - تيكوم بالتعاون مع «دبي القابضة»، وجاء ذلك خلال ثاني أيام تنفيذ المبادرة، التي تسعى لبث روح التعايش والألفة بين السكان من مختلف الجنسيات، وشهدت الفعالية أنشطة رياضية مصاحبة منها تدريب كوتش لمدة 40 دقيقة قبل الإفطار لمختلف المشاركين، إلى جانب تخصيص منطقة للأطفال والعائلات، وركن للأطفال لتعليم الأعمال اليدوية، وإقامة بطولة كرة السلة للجاليات (كأس السلة للجاليات)، ومحاضرات دينية توعوية وتثقيفية بالعربية والإنجليزية.