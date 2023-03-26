نادٍ يعلم الشباب «الضحك»

عمان (أ ف ب)

في محاولة لمواجهة ضغوط الحياة وصعوباتها، ولإيمانهما بأن «أفضل طريقة للتنفيس عن الهموم هي الضحك، أسّس أردنيان في عمّان أول ناد كوميدي لتعليم الضحك كأسلوب لتهدئة الأعصاب.

ويقوم نادي عمّان للكوميديا الذي تأسّس عام 2019، بتدريب رجال ونساء موهوبين على فنون الـ«ستاند أب كوميدي» والكوميديا الارتجالية والكتابة الساخرة على أمل أن يصبحوا نجوماً واعدين في هذه المجالات. ودرّب النادي حتى الآن أكثر من 140 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، بينهم طلاب وموظفون وأطباء ومهندسون ومحامون وحلاقون، وغيرهم من ذوي مهن أخرى.