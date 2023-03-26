6 سيدات يجدفن 8000 كيلومتر في 80 يوماً

بابيتي (أ ف ب)

وصلت ست نساء إلى جزيرة موريا في بولينيزيا الفرنسية بعدما تناوبن التجديف في مياه المحيط الهادئ لثمانين يوماً انطلاقاً من البيرو، ضمن مبادرة تضامنية مع مرضى السرطان.

وترمي المشاركات من هذه المغامرة إلى مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان ودعم الأشخاص المواكبين لهم. وبعدما انطلقن في 4 يناير من ليما، استقبل المئات من سكان بولينيزيا، بينهم بعض المصابين بالسرطان، السيدات المشاركات وهنّ خمس فرنسيات وإسبانية، على بعد حوالى ثمانية آلاف كيلومتر من نقطة الانطلاق. واجتزن الأمتار الأخيرة على قارب تقليدي يضم ستة مقاعد، قبل لم الشمل مع عائلاتهن.