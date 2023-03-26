«نجمات الدراما».. يجسّدن الواقع

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد «الماراثون الرمضاني» لهذا العام، منافسة كبيرة بين نجمات الدراما التلفزيونية، اللواتي حرصن على تجسيد شخصيات متفردة، حققن من خلالها بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلاتهن، صدى لافتاً وردود أفعال إيجابية، وجذبن المشاهد بتنوع أدوارهن بين التراجيدي والإنساني والكوميدي، واستعرضن من خلالها عدداً من القضايا الاجتماعية التي تلامس هموم الشارع العربي.

«طوق الحرير»

في مسلسل «طوق الحرير»، تظهر الممثلة الإماراتية القديرة سميرة أحمد، التي عادت للشاشة الفضية بعد غياب أكثر من 5 سنوات، في دور سيدة متعجرفة اسمها «خولة»، تتآمر على ابنتها «أنسام» حيث سلبت منها طفلتها لتعطيها لأخيها «جراح» الذي لا ينجب، ويسلط العمل الضوء على الكثير من القضايا السائدة والملفات الاجتماعية التي تطرح يومياً على صفحات الـ«سوشال ميديا»، والمسلسل من تأليف منى النوفلي، وبطولة هيفاء حسين، منصور الفيلي، أحمد الجسمي وآلاء شاكر، وإخراج أحمد يعقوب المقلة.

ممرضة مظلومة

وتطل الممثلة القديرة حياة الفهد على جمهورها من خلال مسلسل «قرة عينك»، من تأليف علي شمس وإخراج سعود بوعبيد، حيث جذبت أنظار المشاهدين وتعاطفوا معها، من خلال شخصية الممرضة التي سُجنت ظلماً بعد تورطها في إحدى القضايا، حيث تحاكم على جريمة لم ترتكبها، ويشاركها بطولته كل من: سعاد علي، ريم عبد الله، بثينة الرئيسي وعبد العزيز النصار.

«غنيمة»

وتتألق الممثلة سعاد عبد الله في مسلسل «مجاريح»، الذي تولى كتابته الإماراتي جمال سالم، وتدور قصته في إطار درامي إنساني في قالب من كوميديا الموقف، حول «غنيمة» التي تجسدها سعاد، وهي امرأة كبيرة في السن تخرج من السجن بعد سنوات طويلة بسبب تهمة لفّقها لها زوجها، والذي تزوجت به رغماً عنها وهي في السادسة عشرة من عمرها، ويجمعها القدر مرة أخرى مع أقربائها بعد خروجها من السجن، لتكتشف جيلاً ﻻ تعرفه، وشراً لم تتوقعه، ويشاركها بطولته أسمهان توفيق، هند البلوشي، وهنادي الكندري، ومن إخراج عيسى ذياب.

طيبة القلب

وتجسد الممثلة هدى الغانم في مسلسل «بو حظين» شخصية «شريفة»، زوجة «هاشل» الذي يجسده الممثل جابر نغموش، وهي امرأة طيبة القلب، تقوم على خدمة زوجها وولديها، وتحاول بشتى الطرق إرضاءهم مهما كلفها الأمر، لذلك لا تستطع اتخاذ أي قرار وتكون عاجزه عن إيجاد حل لأصغر المشكلات نتيجة خوفها من العواقب والمشكلات التي يسببها زوجها، وكثيراً ما تجد نفسها بين نارين، خصوصاً عندما يكون طرفا القضية بين زوجها وأخيها.

دكتورة إعلام

وبعد ردود الأفعال الإيجابية التي نالتها الممثلة يسرا في مسلسل «أحلام سعيدة»، عادت إلى الدراما الكوميدية هذا العام عبر مسلسل «1000 حمد لله عالسلامة»، لتقدم شخصية «سميحة جاهين السويسي»، دكتورة الإعلام المهاجرة إلى كندا هي وعائلاتها، حيث تعود إلى القاهرة للبحث عن حماتها وعمتها، بعد وصية ابن عمتها وزوجها الراحل الدكتور جلال، والتي تشترط عدم توزيع ميراث العائلة إلا في وجودهم، وبعد عودة الدكتورة «سميحة» مع ابنها وابنتها إلى القاهرة، تتفاجأ بحجم التغييرات التي طرأت على المجتمع المصري، ليتعرض للعديد من المواقف والمفاجآت خلال رحلة البحث عن حماتها وعمتها، والعمل بطولة شيماء سيف ومحمد ثروت، ومن تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

أرملة

بينما تُطل نيللي كريم في مسلسل «عُملة نادرة»، الذي يتصدى لقضية مجتمعية مهمة، وتؤدي دور ممرضة أرملة توفي زوجها، لتمر بمعاناة وتخبطات حياتية، وتدخل في صراعات لا نهاية لها للحصول على نصيبها من الميراث وسط أعراف مجتمعية غير منصفة، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.

أم لطفلين

تجسد الممثلة منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية» دور امرأة تدعى «حنان»، وهي أم لطفلين أحدهما رضيع والآخر في التاسعة من عمره، وتواجه بعد وفاة زوجها أزمات متلاحقة، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

الحوسني بـ3 وجوه

الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني التي تعيش انفراجة درامية هذا العام، تظهر بـ3 وجوه مختلفة في رمضان، إذ تشارك في بطولة المسلسل الإماراتي «بيت القصيد» وهو عمل تراثي اجتماعي، من تأليف عبدالله صالح وإخراج باسم شعبو، وتجسد فيه دور شاعرة للمرة الأولى في مسيرتها، ويشاركها بطولته علي جمال، مرعي الحليان، إبراهيم سالم، سعيد الهرش وعبدالله بن حيدر.

أما في المسلسلين الخليجيين «منزل 12» مع سعد الفرج، و«النون وما يعلمون» مع إلهام الفضالة، فتلعب دور الأم التي تغرق في كم هائل من المشاكل والصعاب التي تواجهها خصوصاً مع عائلتها.

«تغيير جو»

اختارت منة شلبي في مسلسل «تغيير جو»، أن تجسد شخصية «شريفة» التي تعاني في حياتها من العديد من الأزمات، حيث تقوم برعاية والدتها المريضة التي تلعب دورها شيرين، وتساعدها في ذلك خالتها التي تجسدها ميرفت أمين، ويشاركها بطولته إياد نصار وأحمد مالك، والعمل من تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبوعوف.