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جزيرة السعديات.. أجواء رمضانية تبهج العائلات

جزيرة السعديات.. أجواء رمضانية تبهج العائلات
27 مارس 2023 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

ترحب جزيرة السعديات أبوظبي بضيوفها للاحتفاء بالأجواء الرمضانية المميزة في منتجعاتها الفاخرة ومرافقها الترفيهية ومعالمها الثقافية، إضافة إلى تذوق أشهى المأكولات على وجبتي الإفطار والسحور في مطاعمها المتنوعة، ومن أبرز هذه التجارب التي توفرها الجزيرة خلال الشهر الفضيل، «رواق رمضان» في منارة السعديات، وهي منصة للفنون والأنشطة الثقافية والفعاليات المجتمعية، حيث تقدم برنامجاً حافلاً بالأنشطة الثقافية والترفيهية والعروض الحية اليومية ومجموعة من الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، وألعاب الواقع الافتراضي و«الآركيد». 
كما يستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من العروض الموسيقية في حفل رمضاني حصري من بيت العود العربي «المالد الإماراتي»، ويحصل الزوار على فرصة الدخول المجاني إلى معرض اللقطة: التصوير الفوتوغرافي عبر الزمن و«زهور» خلال أيام رواق رمضان.

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«المنامة»
حرص متحف اللوفر أبوظبي على إعادة تفسير مفهوم «المنامة» تحت القبة الرئيسة للمتحف خلال الشهر الفضيل، وتعد «المنامة» بمثابة جناح صيفي كان يُبنى خلال أشد الفترات حرارة في شتّى أنحاء الخليج العربي، وتتميز المنامة بتصميمها المرتفع عن سطح الأرض مما يسمح لنسمات الهواء بالمرور من أسفلها وفوقها باستمرار، وعادة ما تُركّب معها «مظلّة» من أشرعة قديمة مأخوذة من قوارب الداو، لتكون بمثابة غطاء إضافي لتعزيز حمايتها من الحرارة.

موسيقى وفن
الضيوف مدعوون لحضور سلسلة من الجلسات الحوارية حول التاريخ العريق والتراث الغني لفن العمارة في دولة الإمارات مع المهندسين المعماريين الإماراتيين أحمد وراشد بن شبيب، كما يمكن التمتع بعرض حي مميز تلتقي فيه ألحان االموسيقار نصير شمة مع إبداعات الفنان نجا المهداوي ليقدما عرضاً ارتجالياً يجمع بين الموسيقى والفن.
كما يقدم منتجع جميرا في جزيرة السعديات للضيوف فرصة الاستمتاع بخيار مأدبة الطعام لتناول الإفطار أو السحور، حيث يمكنهم الاستمتاع بأطباق المطبخ العربي، مثل الكبة، الفتوش والتبولة، ورق العنب، الأوزي، واللحوم المشوية، بالإضافة إلى تجربة الأطباق العالمية، مثل نازي جورينج ومورغ مخاني ولاكسا السنغافورية، وغيرها.

الإمارات
أبوظبي
جزيرة السعديات
رمضان
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