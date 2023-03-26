الجسمي.. يطلق «رحمن ورحيم»

أبوظبي (الاتحاد)

مع أيام شهر رمضان الفضيل، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي دعاء رمضانياً حمل عنوان «رحمن ورحيم»، قدم في كلماته إحساساً عالياً من مشاعر الرضا والطمأنينة والتفاؤل برب العالمين، حيث تعاون في كلمات الدعاء مع الشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور، ومع الموزع كريم أسامه، داعياً فيه، قائلاً:

ده عظيم وكريم.. رحمن ورحيم.. الله الله الله هو حامينا.. الله.. وبنوره هادينا.. الله خيره مالينا.. الله الله.

وقد عرض الجسمي دعاء «رحمن ورحيم» في قناته الرسمية بموقع الـ«يوتيوب»، كما تم بثه عبر الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات الرقمية.