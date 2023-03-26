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دنيا

"واتساب" تختبر ميزة مفيدة خاصة بالرسائل الصوتية

تعبيرية
26 مارس 2023 10:16

أفاد موقع WABetaInfo بأن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر، إلى جانب ميزة الرسائل المرئية التي طال انتظارها، ميزة أخرى مهمة لا تقل أهمية عنها، وهي الرسائل الصوتية التي يمكن الاستماع إليها مرة واحدة فقط.

وفي شهر ديسمبر الماضي، بدأت واتساب اختبار الميزة التي تحذف الرسائل النصية التي يرسلها المستخدمون بعد قراءتها، وذلك على غرار خاصية العرض لمرة واحدة التي توفرها الخدمة حاليًا للصور ومقاطع الفيديو.

والآن، وجد الموقع المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، في الإصدار ذي الرقم 2.23.7.8 من تطبيق الخدمة على نظام أندرويد ميزة مشابهة ولكن هذه المرة للرسائل الصوتية التي يمكن تشغيلها مرة واحدة ثم تختفي.

ونشر الموقع لقطة شاشة للميزة المُختبَرة، ويبدو أنه لن يكون بالإمكان حفظ الرسائل الصوتية القابلة للاستماع مرة واحدة أو إعادة توجيهها أو تسجيلها، وذلك لدواعي الخصوصية، على غرار الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن عرضها لمرة واحدة. وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويُعتقد أن هذه الميزة ستعمل على زيادة خصوصية التواصل وأمنه، وذلك بالنظر إلى أن الرسالة الصوتية المرسلة باستخدام وضع العرض مرة واحدة مصممة للتشغيل مرة واحدة فقط، الأمر الذي يقلل من خطر تمكن شخص آخر من الوصول إليها أو الاستماع إليها لاحقًا، وهو ما يمكن أن يساعد في حماية المعلومات الحساسة والسرية.

وفي سياق التواصل الصوتي، وجد موقع WABetaInfo أن واتساب تعمل على اختبار ميزة أخرى تحت اسم (الدردشات الصوتية) Audio Chats، وذلك في الإصدار ذي الرقم 2.23.7.12 من تطبيق الخدمة على نظام أندرويد من جوجل.

واستنادًا إلى لقطة الشاشة التي نشرها الموقع، ستضيف واتساب أيقونة جديدة لموجات الصوت إلى ترويسة الدردشة، مما يسمح للمستخدمين ببدء دردشة صوتية.

وقال الموقع: «لسوء الحظ، لا تتوفر معلومات رسمية حتى الآن بشأن كيفية عمل هذه الميزة، لذلك قد تبدو وظيفتها الدقيقة غير واضحة.

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المصدر: وكالات
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