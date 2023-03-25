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فنون رمضانية في معسكر ربيعي

فنون رمضانية في معسكر ربيعي
26 مارس 2023 02:38

الشارقة (الاتحاد) 

تطلق «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، معسكر الربيع، على مدى أسبوعين في الفترة من 27 مارس الجاري إلى 6 أبريل المقبل، ويتضمن (25) دورة وورشة للأطفال من 6 إلى 12 سنة، من منتسبي المؤسسة والجمهور العام، وتتصدر الفعاليات ورشة فنون رمضانية، ومعها ورش قرائية وأنشطة رياضية لتنمية اللياقة البدنية والذهنية؛ منها كرة السلة والتنس ورياضة الشطرنج، وورش المهارات الحياتية، مثل تصميم الأزياء والخياطة والطهي، ويمكن للمشاركين تعلم مجموعة من المهارات الفنية في ورش فن العرائس وتصميم الأزياء المسرحية والرسم بالأكرليك.

أطفال الشارقة
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