2000 وجبة إفطار من «هلا رمضان»

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مساء أمس الأول، مبادرة رمضانية بعنوان «هلا رمضان» في منطقة تيكوم، وتستهدف المبادرة دمج الجاليات المقيمة في المنطقة، وبث روح التعايش والتلاحم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وتشتمل المبادرة التي تستمر 3 أيام على تقديم إفطار جماعي لـ2000 شخص يومياً من سكان المنطقة، إضافة إلى ركن للأطفال وبطولة كرة السلة للجاليات ومحاضرات تثقيفية بالإنجليزية والعربية، بحضور كل من الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعبدالعزيز القرقاوي، الرئيس التنفيذي لدبي لإدارة المجمعات، حيث شاركا في توزيع وجبات الإفطار للجاليات والإفطار معهم في ساحة مسجد هامل الغيث.