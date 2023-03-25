«بلو أوريجن» تستأنف  سياحة الفضاء قريباً

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت شركة «بلو أوريجن» للصناعات الفضائية، أنها انتهت من استعدادات استئناف رحلاتها إلى الفضاء، وأن صواريخها سوف تنطلق «قريباً»، لكنّ بعد قبول الهيئة الناظمة لقطاع الطيران نتائج التحقيق في أسباب حادث تعرضت له العام الماضي. وخلال المهمة المسماة «ان اس-23»، عانت الطبقة الرئيسة لصاروخ الشركة مشكلات أدت إلى تشغيل نظام القذف التلقائي للكبسولة التي «اصطدمت بالأرض»، بدلاً من الهبوط بطريقة مسيطر عليها. وتنظم الشركة رحلات للسياحة الفضائية من تكساس، وأرسلت 32 شخصاً إلى الفضاء منذ يوليو 2021، عندما شارك رئيسها جيف بيزوس، في الرحلة الأولى.