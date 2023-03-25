الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بعد حادث 2022.. «بلو أوريجن» تريد استئناف رحلات الفضاء

إطلاق أحد صواريخ شركة «بلو أوريجن» (أرشيفية)
26 مارس 2023 00:12

أعلنت شركة «بلو أوريجن» للصناعات الفضائية أنها تعتزم استئناف رحلات صواريخها «قريباً»، لكنّ ذلك رهنٌ بقبول الهيئة الناظمة لقطاع الطيران نتائج التحقيق في أسباب حادث تعرضت له العام الماضي.

يُستخدم صاروخ «نيو شيبرد» من شركة «بلو أوريجن»، المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس، خصوصاً في رحلات للسياحة الفضائية من تكساس، لكن في وقت وقوع الحادث في سبتمبر 2022، كان الصاروخ في مهمة للتجارب العلمية حصراً.

يتكون الصاروخ من طبقة واحدة، وفي أعلاه كبسولة تحمل الشحنة المنقولة بواسطته.

وخلال المهمة المسماة «ان اس-23»، عانت الطبقة الرئيسية من مشكلات أدت إلى تشغيل نظام القذف التلقائي للكبسولة التي عادت إلى الأرض مع إبطاء حركتها بفعل المظلات.

وقالت «بلو أوريجن» حينها، إن الطبقة الرئيسية «اصطدمت بالأرض»، بدلاً من الهبوط بطريقة مسيطر عليها لإعادة استخدامها كالمعتاد.

ومذاك، أجري تحقيق تحت إشراف الهيئة الأميركية الناظمة لقطاع الطيران لتحديد سبب الحادث.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، إن التحقيق «لا يزال مفتوحاً» راهناً، ولا يمكن استئناف رحلات صواريخ «نيو شيبرد» إلا بعد إغلاق التحقيق رسمياً. وأضافت أن «الوكالة تقوّم حاليا تقرير الحادث الخاص بالشركة».

لكن شركة «بلو أوريجن» نشرت الجمعة خلاصات التحقيق، إذ أشارت إلى أن العطل ناجم عن مشكلة «هيكلية حرارية» على مستوى فوهة المحرك (القناة التي يتم من خلالها إخراج الغازات أثناء الاحتراق)، ما أدى إلى «اختلال» في الإعدادات أثناء عملية الدفع.

وخلص التحقيق، على وجه التحديد، إلى أن هذا المكوّن في المحرك تعرّض لدرجات حرارة أعلى من المتوقع. وأوضحت الشركة أن «تغييرات في التصميم» أجريت على عناصر كثيرة من شأنها أن تمنع حدوث هذه المشكلة في المستقبل.

وقالت «بلو أوريجن» إنها تريد استئناف الرحلات «قريباً» من خلال إعادة العمل بمهمة «ان اس -23»، مع الشحنة العلمية نفسها التي بقيت سليمة.

ولفتت الشركة إلى أن الشحنة المذكورة «هبطت بأمان» في أعقاب الحادثة.

وأرسلت «بلو أوريجن» 32 شخصاً إلى الفضاء منذ يوليو 2021، عندما شارك رئيسها جيف بيزوس، مؤسس مجموعة «أمازون»، في الرحلة الأولى. وخلال هذه الرحلات، يبقى سائحو الفضاء في حالة انعدام الوزن لبضع دقائق فقط.

أخبار ذات صلة
«بلو أوريجن» تستأنف  سياحة الفضاء قريباً
كويكب ضخم يقترب بين الأرض والقمر
المصدر: آ ف ب
بلو أوريجين
الفضاء
رحلات الفضاء
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©