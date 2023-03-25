الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مسجد السلطان حسن في القاهرة.. درّة العمارة الإسلامية

مسجد السلطان حسن في القاهرة.. درّة العمارة الإسلامية
26 مارس 2023 02:38

شعبان بلال (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
مجلس محمد بن حمد الشرقي ينطلق اليوم
الحكام يتقبلون التهاني في شهر رمضان المبارك
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

في ميدان الرفاعي بالقرب من قلعة محمد علي، يقع مسجد ومدرسة السلطان حسن، ويعد من أضخم مساجد مصر عمارة وأعلاها بنياناً، منذ إنشائه على يد السلطان حسن بن الناصر محمد بن قلاوون في فترة استغرقت 6 سنوات بداية من سنة 1356، ويعد درّة العمارة الإسلامية بالشرق، وأكثر آثار القاهرة تناسقاً وانسجاماً. 
تزين المسجد قباب بزخارف رائعة وتصميم معماري مميز.
ويتألف المسجد من فناء مكشوف تحيط به 4 إيوانات. وحسب وزارة الآثار والسياحة المصرية، استخدم المسجد كحصن لقربه من قلعة محمد علي. 
يحتوي مسجد السلطان حسن على مئذنتين مزودتين بأشكال هندسية، إحداهما في الاتجاه الغربي بارتفاع 82 متراً، والأخرى بالاتجاه الشرقي بارتفاع 74 متراً.
يتميز المسجد بقبته العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 30 متراً، أعلاها كورنيش مقوس على شكل حجارة منحوتة، لا يوجد لها مثيل في أي مسجد آخر بالقاهرة، والقبة الأصلية مبنية من الخشب ومغطاة بالرصاص. 
ويذكر كتاب «تاريخ المساجد الأثرية بالقاهرة» للمؤرخ وعالم الآثار والفنون الإسلامية الراحل حسن عبد الوهاب، أن مسجد السلطان حسن يجمع بين قوة البناء وضخامته، ورقة وجمال وتنوع الزخرفة، لاسيما في واجهته الشمالية الرئيسة الممتدة بطول 145 متراً وارتفاع 38 متراً، لما فيها من زخارف متنوعة حجرية ورخامية.
وكتب عن المسجد العديد من المؤرخين وخبراء الآثار والمستشرقين، حيث قال المؤرخ الفرنسي آدم فرانسوا جومار في كتاب «وصف مصر»، إن مسجد السلطان حسن من أجمل مباني القاهرة، ويستحق أن يكون في المرتبة الأولى للعمارة العربية بفضل قبته العالية، وارتفاع مئذنته، وعظم اتساعه، وفخامة وكثرة زخارفه. 
وقال المستشرق الفرنسي جاستون فييت: هذا البناء العالمي الشهرة والعظيم القيمة، رمز لمجد الإسلام وقوته وعظمته، بينما وصفه ابن تغري بردي بقوله إن هذه المدرسة ومئذنتها وقبتها من عجائب الدنيا، أحسن بناء بُني في الإسلام. 

مسجد مملوكي السلطان حسنالعمارة الإسلامية
القاهرة
العمارة الإسلامية
رمضان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©