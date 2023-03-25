«قمر الدين».. مصدر طاقة للصائمين

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

يمثل قمر الدين واحداً من أشهى العصائر في شهر رمضان الفضيل، وينصح به خبراء التغذية، حيث يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والسكريات اللازمة التي يحتاجها بعد الصيام، لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي تساعد على تسهيل الصيام الشاق، خاصة من النساء والأطفال والعمال، وفي الوقت نفسه يسهم في الوقاية من الأمراض بشكل كبير.

ومن أهم فوائد عصير قمر الدين خلال شهر رمضان الفضيل أنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين (أ)، اللذين يعتبران من أهم العناصر الغذائية، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، خاصة كبار السن والنساء المريضات.

وحسب خبراء التغذية، يعتبر عصير قمر الدين مصدراً رئيساً للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المهمة للوقاية من الأمراض، خاصة أمراض الجهاز الهضمي التي تكثر بشكل كبير عند كبار السن.