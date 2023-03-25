أحمد العسم يكتب: الاطمئنان وأقلامنا

«أقلامنا هي أمانينا..

الأقلام لا تصدر ضجيجاً، لكن تأتي من القول أحسنه،

وتضيف الشجن..»

تشبه الفراشات في الطريق، الفرح ألوان، والحزن ابتسامات، أقلامنا المخنوقة من الكتمان تأكيد على أننا صادقون وصادقون جداً وفي الزمن نبدأ، في الأوقات الصعبة نواجه الرياح ونقبل بالإقصاء، القلوب أعمدة مضاءة، سلوك ممتد بالتقوى والرفقة الصالحة بالأنقياء، تبقى المساحات والدروب مخصصة من دون أن تكتب لهم أو تسمى بأسمائهم لأنهم العارفون باتساعها وضيق أزقتها.

أيها الكتاب والكتابة والذي يكتب والذين لم يكتبوا بعد، هناك من يصنع خيارات أسمنتية وحواجز وتبرير مصنوع من قسوة وطوب وصندوق تحبس بداخله الأحلام وتنتفخ من انتظارها الأمنيات، وعلينا ومعكم أن نستعد بأن نركب طائرة بلا عنوان نسافر للاستشفاء من ركضنا لأجله..

«ما أصعب أن تحلم ويرث الآخرون البشارة»، نمضي أفضل من أن لا نمضي، أطهر من أن نصل إلى ما نود أن نصل بكسور.

أقلامنا المبدعة في الصعب لها قرار وهي تودع استقرارها على الصفحات، تترك شأناً كبيراً تتعرف عليه الأصوات الجديدة الباحثة عنها تشعرها بالطمأنينة وبالمثل أصواتنا هي أقلامنا التي تحدثت وكتبت تكتفي اليوم بوداع خافت وضوء واسع قدرته على الإضاءة كبيرة وممكنة..؟.

أقلامنا أصواتنا لها بَحة مختلفة ونبرة للإيصال، تصل تتصل وتوصل إلى أعماق الإنسانية وتعيد لها البريق، نودع الورق سعداء شاكرين لِمَن فتح لنا قلبه وأنصت، في الله نحبهم، نودع على الآمال من وجدوا فينا شيئاً أضاف ومنحنا المرح الآمن.

«خذوا من أمانينا

واتركوا أصواتنا هي قلوبنا

أقلامنا من عود شجر أخضر

وأوراق مكتوبة عليها أسامينا

أقلامنا أصواتنا هي أمنياتنا»

في بحث آخر واجهنا مع أقلامنا العديد من الوقفات، تجاوزنا بعضها والأخرى كان لنا معها معالجات، الخروج إلى تفكير آخر بمنجز هو همنا والأهم لا نتوقف، أمام التأويلات نمد الإبداع دائمًا بالسهولة والثقة، أصواتنا تأخذنا إلى أقلامنا إلى التحدث إلى ما هو غير ناطق، فمثلاً السوق يبوح بحكايات مهمة والمقهى يسرد قصصاً من تناوبوا على قراءة الصمت ومضوا إلى المجتمع والناس، هي أقلامنا وهي أمانينا ليس في كتابتها وداع ولكن إلى لقاء.. سلامًا وسلامًا عليكم..

«صلة مقطوعة»

لا تمنحنا الحياة الخيارات مرتين/ تتركنا نحمل الثقل/ والأشياء الأخرى/ ربما من عودة/ استمرار بعيد/ نحن الوتر المقطوع/ من الموسيقى/ من ألم العازف/ من قلق الشاعر الغريب/ ذات مرة/ غفا صوت العافية/ ولم يستيقظ/ على صوت المنبه..