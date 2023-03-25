الأحد 26 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

كويكب ضخم يقترب بين الأرض والقمر

كويكب يمر قرب الأرض
25 مارس 2023 19:27

 من المقرر أن يقترب كويكب كبير بين الأرض والقمر خلال الساعات المقبلة، ويرى علماء الفلك أن ضخامة الكويكب الذى أطلقوا عليه اسم الكويكب القاتل من شأنها أن تجلعه قادرا على تدمير مدينة لكنهم أكدوا عدم وجود خطر للاصطدام.

وتم اكتشاف الصخرة الكبيرة، المسماة (2023 دي زد 2)، فقط في أواخر فبراير.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن قطر الكويكب يقدر ما بين 40 و 100 متر.

وكتب مكتب تنسيق الدفاع الكوكبي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على تويتر أن مثل هذا التحليق "يحدث مرة واحدة فقط كل عقد" ، مضيفا أن مسار الكوكيب يمضي "بأمان" عبر الأرض.

وفي أقرب نقطة له إلى كوكب الأرض، المتوقع في الساعة 1950 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، سيكون الكويكب على بعد حوالي 168 ألف كيلومتر، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية.

وبالمقارنة، يبعد القمر 384 ألفا و400 كيلومتر عن الأرض. ويمكن رصد الكويكب باستخدام منظار أو تلسكوب في حالة كانت السماء صافية.

وقال رئيس الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، ريتشارد مويسل إنه لا توجد فرصة لاصطدام هذا الكويكب بالأرض، "لكن اقترابه الوثيق يوفر فرصة كبيرة للمراقبة".

ووضعت الهيئة فرصة أن يضرب الكويكب الأرض خلال القرن المقبل عند الصفر. 

أخبار ذات صلة
«بلو أوريجن» تستأنف  سياحة الفضاء قريباً
بعد حادث 2022.. «بلو أوريجن» تريد استئناف رحلات الفضاء
المصدر: وكالات
القمر
الأرض
الفضاء
كويكب
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
الرياضي
رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»
اليوم 14:36
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
الرياضي
«العميد» يكسب «الملك» بـ «رمية أخيرة»
اليوم 14:31
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
الإمارات
الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©