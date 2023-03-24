50 فعالية للسيارات واللياقة في حلبة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت حلبة مرسى ياس روزنامة حافلة بالأنشطة لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، تتضمن أكثر من 50 فعالية للسيارات واللياقة البدنية بما في ذلك تجارب القيادة والركوب، وبطولات الكارتينج، وأيام القيادة، التي تقام أنشطتها طيلة أيام الشهر الفضيل.

ويمكن للراغبين في الاستمتاع بتجربة اجتياز منعطفات الحلبة، المشاركة في فعاليات أيام القيادة في ياس، التي تقدم تجارب مميزة للباحثين عن الحماس سواء من المتمرسين أو المبتدئين، ويشرف مدربون خبراء على تجارب القيادة والركوب خلال أيام القيادة عبر أسطول من السيارات الفريدة، يتضمن «بورشه تايكان توربو».