السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أسماء المتهمين.. معضلة في الصحافة البريطانية

أسماء المتهمين.. معضلة في الصحافة البريطانية
25 مارس 2023 02:23

لندن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يوقّعان اتفاقاً بشأن إيرلندا الشمالية
تأجيل زيارة ملك بريطانيا إلى باريس بسبب إضرابات النقابات

الصحافة البريطانية حائرة مع «المتهمين» الذين تقول الشرطة إنهم ارتكبوا جرائم أو مخالفات معينة. فالأصل المعمول به الآن هو أنه «يتعين» على الشرطة أن تذكر صراحة أسماء أولئك المتهمين، لكن هناك توجيهات جديدة قد تمنح قوات الشرطة قريباً خيار عدم الكشف عن أسماء أولئك الأشخاص، بموجب مبادئ وضعتها كلية الشرطة.وتقول مسودة التوجيهات الجديدة إن المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم «يمكن تسميتهم»، بدلا من أنه «يجب تسميتهم».
ويقول موقع «برس جازيت» إن مسودة التوجيهات الجديدة تشجع على تحديد هوية المتهمين «على أساس العدالة المفتوحة والشفافية». لكن مقترحات كلية الشرطة، التي تمت مشاركتها مع كبار الناشرين للحصول على تعليقات قبل الإعلان عنها، تقول إن تسمية المشتبه بهم المتهمين «يجب أن تتم على أساس كل حالة على حدة، لضمان مراعاة الامتثال لحماية البيانات وتوثيق ضرورة ومبررات كل إفصاح».
وتقول المسودة: «يجب أن تكون الشرطة أكثر ميلاً إلى نشر معلومات الاتهام عندما تكون الجريمة ذات طبيعة خطيرة، مثل الاغتصاب أو القتل، أو حيث تم الإبلاغ عن الحادث بالفعل في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لأسباب طمأنة الجمهور».
ويشعر الصحفيون بالقلق من أن المبادئ التوجيهية ستضر بالعدالة المفتوحة، بحسب «برس جازيت». 
وقالت الصحفية ريبيكا كامبر، محررة الجريمة والأمن في صحيفة ديلي ميل ورئيسة جمعية مراسلي الجريمة أمام مؤتمرعقد الأسبوع الماضي،: «قبل عشر سنوات كان يتم ذكر أسماء المقبوض عليهم. هذا لم يعد يحدث. الآن هناك علامة استفهام حول تسمية المتهمين».
وتعارض المؤسسات الإعلامية أيضاً المبادئ التوجيهية الحالية في دليل العلاقات الإعلامية لكلية الشرطة التي تنص على أنه «لا ينبغي كشف هويات الأشخاص الذين يتم التعامل معهم من خلال غرامات السرعة وغيرها من العقوبات المماثلة أو تأكيدها». وقالت كامبر: إن هذا التوجيه يعني أنه إذا سأل صحفي الشرطة عما إذا كان بوريس جونسون قد تم تغريمه بسبب فضيحة «بارتي جيت»، «فإن الإجابة هي: لا يمكننا إخبارك».
وأدرجت كلية الشرطة، وهي هيئة معايير الشرطة الوطنية، قسماً جديداً في إرشاداتها الإعلامية بشأن حماية البيانات. وبحسب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية البيانات، تقول مسودة التوجيه للشرطة إنه «يجب عليهم النظر في التزامات حماية البيانات الخاصة، بالإضافة إلى الحاجة إلى العدالة المفتوحة والشفافية».

الصحافة البريطانية
بريطانيا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©