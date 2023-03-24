مسلسلات رمضان تجذب مخرجي السينما

سعيد ياسين (القاهرة)

شهدت المسلسلات التلفزيونية التي يتم عرضها خلال سباق رمضان حضوراً لافتاً لعدد كبير من مخرجي السينما، ومنهم من يخوض سباق الدراما لأول مرة، ومن يواصل حضوره بعدما قدم عدداً من الأعمال الناجحة في السنوات الماضية.

خالد يوسف

يخوض يوسف للمرة الأولى في مشواره الذي بدأه كمخرج عام 2001 تجربة إخراج المسلسلات من خلال «سره الباتع» لأحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع، ويعود من خلاله إلى الإخراج بعد غياب منذ قدم فيلم «كارما» عام 2018.

عادل أديب

أخرج أديب في بداياته أفلاماً عدة، ثم اتجه بسبب تراجع الإنتاج السينمائي إلى الدراما، ليواصل حضوره رمضان هذا العام بمسلسل «حضرة العمدة» لروبي ورياض الخولي وادوارد وتأليف إبراهيم عيسى، ويناقش قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها.

وائل إحسان

أما المخرج وائل إحسان الذي جاءت بدايته مع السينما من خلال عددٍ من الأفلام الناجحة، فحافظ في السنوات الأخيرة على وجوده بين السينما والتلفزيون، حيث أخرج مسلسلات «فرعون» و«أستاذ ورئيس قسم» و«سكر زيادة»، ويتولى حالياً إخراج مسلسل «سيب وأنا اسيب» لهنا الزهد وأحمد السعدني.

سامح عبدالعزيز

الأمر نفسه يتكرر مع سامح عبدالعزيز الذي ركز نشاطه في بدايته على السينما، قبل أن يوزع نشاطه بين الأفلام والمسلسلات، ويحضر في رمضان من خلال مسلسلين، الأول الجزء الثاني من «رمضان كريم» لسيد رجب وبيومي فؤاد، والثاني «جميلة» لريهام حجاج وتأليف أيمن سلامة.

ماندو العدل

يُعد ماندو العدل من مخرجي السينما الذين يواصلون وجودهم من خلال الدراما، والذي يخرج هذا العام مسلسل «عملة نادرة» لنيللي كريم، وتقدم من خلاله شخصية سيدة صعيدية لأول مرة في مشوارها، ويركز على عدد من المشاكل والقضايا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية التي تواجه المرأة في الصعيد. وكان العدل قد أخرج في رمضان الماضي «فاتن أمل حربي» لنيللي كريم، ومن قبله «بين السما والأرض» و«أرض النفاق» و«لأعلى سعر» و«الخروج» و«حارة اليهود» و«الداعية».

هاني خليفة

رغم بدايته السينمائية اللافتة من خلال فيلم «سهر الليالي» عام 2003، إلا أن هاني خليفة انتظر لأكثر من 10 سنوات حتى أخرج فيلم «سكر مر»، واتجه بعده إلى المسلسلات حيث أخرج «فوق مستوى الشبهات» ليسرا 2016، وكرر تعاونه معها في العام التالي في «الحساب يجمع»، ويحضر في رمضان هذا العام من خلال مسلسل «نسيت كلمة السر» لآسر ياسين، من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول بطل مصري في إحدى الألعاب تعرض لمرض (ALS)، الذي أُصيب به لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

مريم أبو عوف

درست السينما وعملت مساعد مخرج في فيلمي «الجزيرة» و«حليم»، ثم أخرجت فيلم «بيبو وبشير»، وركزت نشاطها بعده على الدراما، حيث أخرجت مسلسلات «حكايات وبنعيشها/ هالة والمستخبي» لليلى علوي، و«امبراطورية مين» لهند صبري، و«ليه لأ» و«وش وضهر»، وتحضر في رمضان هذا العام من خلال مسلسل «علاج طبيعي» لمنة شلبي، وتدور أحداثه في 15 حلقة حول طبيبة نفسية تمر بصراع حاد.

تأجيل «معاوية»

كان طارق العريان قد بدأ في خوض تجربة إخراج مسلسل للمرة الأولى وهو «معاوية» لإياد نصار وأسماء جلال، وأحداثه كانت تدور حول الفتنة الكبرى بعد استشهاد عثمان بن عفان، مروراً بتولي الإمام علي، ثم استشهاد علي وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن وتولي معاوية، ثم تولي يزيد، وحتى استشهاد الحسين، إلا أن المسلسل قد خرج من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة، وتم تأجيل عرضه إلى أجل غير مسمى، وفقاً لما ذكرته شبكة MBC.

كبار السينما

يذكر أن عدداً كبيراً من مخرجي السينما قدموا مسلسلات تلفزيونية خلال مشوارهم، ومنهم نادر جلال الذي قدم «عباس الأبيض في اليوم الأسود» و«أماكن في القلب» و«كفر عسكر» و«درب الطيب» و«حرب الجواسيس»، وعلي عبدالخالق أخرج «نجمة الجماهير» و«أصحاب المقام الرفيع» و«أحلامنا الحلوة» و«أولاد عزام» و«البوابة الثانية».

وخيري بشارة أيدع «ملح الأرض» و«مسألة مبدأ» و«قلب حبيبة» و«الفريسة والصياد» و«ريش نعام»، ورأفت الميهي قدم «وكالة عطية»، ومحمد راضي «الكومي»، ومجدي أحمد علي «فريسكا» و«الحب موتاً» و«مملكة الجبل» و«وضع أمني»، وكاملة أيو ذكري أخرجت «ذات» و«سجن النسا» و«واحة الغروب» و«بـ100 وش» و«بطلوع الروح»، فيما أخرج أمير رمسيس مؤخراً «النزوة».