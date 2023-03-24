علي الغرير.. «طفاشوه»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يُعتبر الممثل الراحل علي الغرير أحد رواد الكوميديا في الدراما الخليجية عموماً والبحرينية بالأخص، في رصيده الفني أكثر من 50 مسلسلاً مزجت بين القضايا الاجتماعية والشبابية في إطار من الكوميديا، ونال شهرة كبيرة في منطقة الخليج العربي بحكم أدواره الكوميدية التي نالت شهرة وانتشاراً سواء في التلفزيون أو المسرح أو السينما.

خلال مسيرة امتدت لأكثر 30 عاماً، شارك الغرير في بطولة عددٍ من المسلسلات التي عُرض معظمها في المواسم الدرامية الرمضانية، منها: «بطران عايش يومه» و«حزاوينا خليجية» و«يبيلة» و«بودروش» و«خيوط ملونة» و«تصانيف»، كما شارك في بطولة أعمال إماراتية بحرينية مشتركة حققت صدى كبيراً، كان آخرها مسلسل «جديمك نديمك» مع جابر نغموش وسعاد علي، والذي عُرض على شاشة «قناة الإمارات»، مقدمين للمشاهدين وجبة دسمة من الكوميديا العائلية الهادفة، كما قدم «الحرب العائلية الأولى» مع الفنان أحمد الجسمي وجمعة علي، و«وديمة وحليمة» مع سعاد علي ومرعي الحليان.

كوّن الغرير ثنائياً فنياً كوميدياً مميزاً مع الممثل خليل الرميثي في عددٍ من المسلسلات المتنوعة، وتميزاً بالانسجام الفني الذي جمعهما، والمشاهد الكوميدية العفوية والتلقائية التي قدماها في مسلسلات عدة، منها «حارة الأصحاب»، و«سوالف طفاش» الذي اشتهر فيه الغرير بتجسيد شخصية «طفاشوه».