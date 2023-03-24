موسم حرائق الغابات يحل باكرا هذا العام في إسبانيا

قالت السلطات إن أول حريق غابات كبير في إسبانيا هذا العام اندلع في منطقة بلنسية شرق البلاد، اليوم الجمعة، ودمر أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من الغابات وأجبر 1500 من السكان على ترك منازلهم.
أدى الجفاف غير المعتاد في فصل الشتاء في مناطق من جنوب القارة الأوروبية إلى انخفاض الرطوبة في التربة وأثار مخاوف من تكرار ما حدث في عام 2022 عندما تضرر 785 ألف هكتار في أوروبا، أي أكثر من مثلي المتوسط السنوي على مدى 16 عاما ماضية، وفقا لإحصاءات المفوضية الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، في مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث حضر قمة للاتحاد الأوروبي "هذه الحرائق التي نشهدها، خاصة في وقت مبكر من العام، تؤكد مجددا حالة الطوارئ المناخية التي تمر بها البشرية والتي تؤثر بشكل خاص على دول مثل بلدنا وتلحق بها الضرر".
في إسبانيا، دمر 493 حريقا مساحات قياسية بلغت 307 آلاف هكتار من الأرض العام الماضي، وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي التابع للمفوضية.
وحاول رجال الإطفاء باستخدام 18 طائرة من بينها طائرات هليكوبتر على مدار الليلة الماضية واليوم الجمعة إخماد الحريق بالقرب من قرية "فيلانويفا دي فيفر" في بلنسية.
وقالت جابرييلا برافو رئيسة الشؤون الداخلية في منطقة بلنسية إن خدمات الطوارئ أخلت ثماني مناطق سكنية.
تعاني إسبانيا من جفاف طويل الأمد بعد ثلاث سنوات من أمطار أقل من المتوسط.