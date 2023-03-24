السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون عالمياً

مزرعة لأشجار الزيتون في إسبانيا
24 مارس 2023 20:55

تشير تقديرات رسمية صادرة عن المفوضية الأوروبية إلى احتمال تراجع إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا، أكبر دولة منتجة في العالم، هذا العام إلى النصف مقارنة بالعام الماضي بسبب الجفاف، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الأسعار.

وتوفر إسبانيا عادة نحو 40 بالمئة من الإنتاج العالمي من هذه المادة الحيوية. ومع ذلك، فإن موجات الحر التي حدثت في وقت إزهار أشجار الزيتون في الربيع الماضي والجفاف الشديد منذ الصيف الماضي في إسبانيا وفي إيطاليا والبرتغال ثاني ورابع المنتجين على العالم أدت إلى تقليص المخزون.

من المتوقع أن تحسن اليونان، ثالث أكبر المنتجين في الاتحاد الأوروبي، والتي لم تتأثر بهذه الظروف الجوية إنتاجها وإن لم يكن ذلك كافيا لتعويض انخفاض الإنتاج الإسباني.

وقال بريميتيفو فرنانديز، رئيس الرابطة الوطنية الإسبانية لتعبئة زيت الطعام "إنها كارثة"، وسلط الضوء على تزامن الجفاف والأزمة الاقتصادية والأزمة في أوكرانيا.

وتقدر رابطة مصدري زيت الزيتون في إسبانيا (أسوليفا) أنه سيكون هناك انخفاض لا يقل عن عشرة بالمئة في زيت الزيتون المتاح على مستوى العالم هذا العام من 3.1 مليون طن تم إنتاجها في الموسم المنتهي في عام 2021.

وقالت أكبر مجموعة لإنتاج زيت الزيتون في إسبانيا (دكوب) "كل يوم يمر دون هطول أمطار، يأتي بتوقعات أسوأ".

أخبار ذات صلة
وفاة 43 ألف صومالي نصفهم من الأطفال بسبب الجفاف
الإمارات تقدم مساعدات جديدة لمتضرري الجفاف في الصومال
المصدر: رويترز
زيت الزيتون
أسعار
الجفاف
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
الرياضي
القائد مبابي يمتع جماهير «الأزرق»
اليوم 05:11
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
الرياضي
لوكاكو يصفع إبراهيموفيتش أمام جماهيره!
اليوم 05:07
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في حرم المسجد الأقصى المبارك (رويترز)
عربي ودولي
80 ألف مصلٍ بالأقصى في أول جمعة من رمضان
اليوم 02:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©