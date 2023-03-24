«مهرجان أبوظبي».. يقدم رائعة «ابنة صياد اللؤلؤ»

أبوظبي (الاتحاد) شهد مهرجان أبوظبي بدورته الـ20، عرض عمل «ابنة صياد اللؤلؤ» في المجمع الثقافي مؤخراً، في إطار فعاليات المهرجان الذي يقام برعاية فخرية لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، وسط حضور مميز لنخبة من أبرز الموسيقيين وكبار الفنانين العالميين.اصطحب هذا العرض الجمهور في رحلة فنية قائمة على أحدث التقنيات لعمل الكاتبة الإماراتية ميثاء الخياط، والمؤلفة الموسيقية الإماراتية إيمان الهاشمي، وبول جي إيمرسون، المدير التنفيذي والمدير الفني المشارك من شركة كومباني إي الأميركية الشهيرة للرقص المعاصر. وجمع العرض القائم على الواقع المعزز أحدث التقنيات مع تصميم الرقصات والموسيقى والسرد، ويُقام ضمن إنتاج مشترك بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والسفارة الأميركية في أبوظبي والمجمع الثقافي، وقد أدت فيه الفنانة ومؤلفة الأغاني المرشحة لنيل جائزة جرامي ميسا قرعة دور راوية القصة في العرض، الذي أخذ الجماهير من جميع الأعمار في رحلة مبهرة مع أمواج الخليج تروي حكايات البحارة والمخاطر التي كانوا عرضة لها وقيم العائلة والتقاليد الموروثة. وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ المجموعة منذ تأسيسها قبل ما يقارب الثلاثين عاماً، تعمل على تمكين الإبداع الإماراتي والاحتفاء به من خلال مبادراتها الثقافية وبرامجها المجتمعية، قائلةً: «يعكس عمل (ابنة صياد اللؤلؤ) شراكاتنا المحلية والعالمية لتقديم روائع الفنون والتقاليد التي تحفظها الذاكرة الإماراتية عن الآباء والأجداد في علاقتهم بالبحر والغوص، الذي كان العمود الفقري لاقتصاد الإمارات قبل النفط». وتابعت الخميس «بالتعاون مع كومباني إي، شركة الفنون الأميركية الرائدة، نقدّم للجمهور العالمي نتاجاً إبداعياً لكلٍّ من الكاتبة ميثاء الخياط والمؤلفة الموسيقية إيمان الهاشمي، تعبيراً عن رؤيتنا بتقديم الموروث الأصيل في حلة حداثية معاصرة، تجتذب جمهوراً أوسع، وتعرّف العالم بالتراث الثقافي الإماراتي». يقام المهرجان برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، ويحظى بدعم شريكه الرئيسي شركة مبادلة، كما يحتفل بدورته التاريخية التي تتزامن مع ذكرى مرور عشرين عاما على تأسيسه، وسط حضور مميز لنخبة من ألمع الموسيقيين والفنانين العالميين، حيث يقدّم العديد من أعمال التكليف الحصري والإنتاج والعروض الأولى للأعمال المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية والمجتمعية المميزة ومنها الجولات الموسيقية والندوات الحوارية وورش العمل.