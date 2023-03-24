حديقة أم الإمارات.. تستضيف «أفضل مائة ملصق عربي»

أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف حديقة أم الإمارات، معرض «أفضل مائة ملصق عربي»، الذي يستعرض الثقافة البصرية المعاصرة في عالمنا العربي، ويحتفي بتنوع المجتمع الإبداعي وغنى المشهد الثقافي في المنطقة، ويستمر المعرض حتى 23 أبريل المقبل.جرى اختيار الملصقات «المائة» في أعقاب دعوة مفتوحة للمشاركة في النسخة الرابعة من مسابقة «أفضل مائة ملصق عربي»، التي تدعمها منصة 421 التي تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين في أكثر من 30 دولة، وتم اختيار الأعمال الفنية الفائزة لعرضها ضمن المعرض.

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات «الفنّ هو جزء أساسي من نسيجنا الاجتماعي، لذلك نبحث باستمرار عن سبل لإثراء ودعم المشهد الفني والثقافي والإبداعي بمختلف أشكاله، بما في ذلك المعارض الفنية مثل «أفضل مائة ملصق عربي»، والشراكات مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والفعاليات الثقافية مثل المهرجان التايلاندي، وورش العمل الفنية المخصصة للأطفال التي نقيمها ضمن سوق الحديقة».

وأضافت قبلاوي «يأتي التزام حديقة أم الإمارات بالثقافة والفنون في إطار مهمتها الرامية لإرساء مجتمع قوي ومترابط في أبوظبي، تلعب فيه الحدائق والمواقع الطبيعية دوراً مهماً في تقريب الناس وتعزيز مشاعر الألفة والمحبة والترابط بينهم، وهو ما يدفعنا لاستضافة البرامج التي تجمع الناس في مساحة نابضة بالحياة تحتفي بالمبادرات الثقافية والفنية الملهمة في المجتمع».

وكانت مجموعة من الطلاب والأكاديميين من القاهرة، قد أطلقت معرض «أفضل مائة ملصق عربي» بهدف إلقاء الضوء على أفضل الملصقات في العالم العربي والاحتفاء بها، ويمثل المعرض إضافة قيمة لأرشيف التصميم الجرافيكي المعاصر في العالم العربي، ولتوثيق التصاميم البصرية المعاصرة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، وباعتبارها مساحة للبحث والتعلم والتجريب، توفر منصة 421 بيئة ترعى الجماعات الإبداعية الناشئة، وكل من يرغب في تكريس الفنون كعامل للبحث وتحقيق التحول المجتمعي.