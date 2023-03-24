«رمضان في حفيت».. برنامج مفعم للعائلات

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي بلدية مدينة العين فعالية «رمضان في حفيت» على مدار 3 أسابيع حتى يوم 20 رمضان في حديقة المبزرة الخضراء عند سفح جبل حفيت، مع برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية وتجارب التسوق والطهي والعروض الموسيقية الحية.وتدعو فعاليات «رمضان في حفيت»، المستوحاة من أجواء العين والثقافة الإماراتية الأصيلة، الجميع للاستمتاع بأحلى اللحظات مع العائلة والأصدقاء في أمسيات الشهر الفضيل.

ويحتضن الحدث جدولاً متنوعاً من الأنشطة العائلية وفقرات الفنانين المتجولين مثل «الحكواتي»، وعروض الدمى، وفرقة الطرابيش، إلى جانب العروض الموسيقية الحية على المسرح. ويحظى الزوار بفرصة تذوق باقة من المأكولات التي تقدمها منصات المطاعم العالمية والإماراتية المفضلة، كما يمكنهم اكتشاف منتجات المتاجر في «سوق رمضان».

تستقبل «رمضان في حفيت» الجمهور لمدة 3 أسابيع، من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 3:00 صباحاً يومياً في حديقة المبزرة الخضراء.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة حصرية في «جلسة رمضان» فوق منصة مرتفعة، بما يضمن توفير أرقى مستويات الراحة للمجموعات لاكتشاف أجواء رمضانية استثنائية.