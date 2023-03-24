«ساحل المغيرة».. أجواء الأصالة في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل «ساحل المغيرة»، الوجهة البحرية الاستثنائية للترفيه والتجارب المفعمة بالحياة في منطقة الظفرة بأبوظبي، والتي طورتها شركة «مُدن»، للاستمتاع بالتقاليد الرمضانية العريقة في الواجهة المائية الشهيرة، التي تصطحب الزوار في رحلة عبر الذاكرة من خلال باقة مميزة من البرامج الترفيهية الخاصة، التي يتم تقديمها كل نهاية أسبوع.وتشمل الفعاليات سرد قصص الحكواتي، وجلسات آلتي العود والقانون، وعروض فرقة «طرابيش» في عودة إلى زمن الطيبين. ويمكن للزوار توثيق ذكرياتهم من خلال التقاط الصور في «كشك التصوير» بالمنطقة المخصصة ل «إنستجرام» ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتوفر خاصية «فيلتر» الواقع المعزز بالأجواء الرمضانية المميزة.

