«الشارقة للفنون الأدائية» تطلق جديدها

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية عن إطلاق إطار جديد لزيارات المدارس، يهدف إلى دعم المدارس المحلية في الترويج للفنون الأدائية وفنون الإنتاج بين الطلاب. وعملت الأكاديمية على تطويرهيكل شامل لإرشاد المدارس والمؤسسات التعليمية المهتمة بتنظيم رحلات لمجموعاتها المدرسية المختلفة إلى الأكاديمية، بمن فيهم طلاب الفنون الأدائية، وفنون الإنتاج، وطلاب المرحلة الثانوية الراغبين في استكشاف مسارات مهنية مختلفة، بالإضافة إلى فناني الأداء من الشباب والأطفال الذين يستعدون للمشاركة في الأعمال الفنية المدرسية.

ويوفر الإطار الجديد فرص المشاركة في مجموعة من ورش العمل المناسبة لمرحلة الدراسة الابتدائية، والتي تتنوع بين التمثيل والمسرح الموسيقي وفنون الإنتاج والرقص الاحترافي والفنون الأدائية والإبداعية. تم تخطيط كل زيارة بحيث تشمل جولة في الأكاديمية وورشة عمل واحدة بين 30 و45 دقيقة، وجلسات أسئلة وأجوبة مع أعضاء الهيئة التدريسية وهيئة القبول وطلبة الأكاديمية.وقالت جاكي جورج، نائب مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية: نحن متحمسون لإتاحة إطار زيارة المدارس هذا للمدارس المحلية وتقديم المزيد من الدعم في الترويج لفنون الأداء والإنتاج لطلاب الإمارات. لقد حظي إطلاق الإطار الجديد باهتمام كبير، إذ أنه يؤكد على أهمية رعاية إبداع وشغف الجيل القادم من المبدعين والفنانين. ونحن في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية ملتزمون بتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق النجاح.

