"الحديريات" تستقبل رمضان بباقة فعاليات

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت جزيرة الحديريات، وجهة الترفيه والتسلية في أبوظبي، والمطوّرة من قِبل شركة مدن العقارية، عن تقديم باقة من العروض والتجارب المميزة التي تلبي مختلف احتياجات الزوار طوال أيام الشهر الفضيل، بداية من العناية بالصحة واللياقة البدنية، وصولاً إلى أشهى تجارب الإفطار مع العائلة والأصدقاء.
وتصطحب وجهة مرسانا الزوار في رحلة عبر الزمن لإحياء العادات والتقاليد الرمضانية القديمة من خلال تقديم برامج ترفيهية تقليدية، تتضمن فقرة الحكواتي الذي يسرد الحكايات والقصص، كما سيتم تقديم فقرات موسيقية لعزف الألحان القديمة على آلة العود والقانون وفلكلور شعبي تقدمه فرقة "طرابيش"، وذلك في أيام نهاية الأسبوع.
ويمكن للزوار توثيق ذكرياتهم من خلال التقاط الصور في كشك التصوير في المنطقة المخصصة "إنستجرام" ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتوفر خاصية "فلتر" الواقع المعزز الذي سيحيطهم بأجواء رمضانية، وتقام الفعاليات أيام الجمعة من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً، وتستمر أيام السبت حتى الساعة 11:30 ليلاً.
وتقدم قرية التحدي، الوجهة الأولى للياقة البدنية ومسار الحواجز في الهواء الطلق في أبوظبي، خصومات مميزة خلال شهر رمضان، حيث يمكن للزوار تحدي الأصدقاء في سباق حماسي، أو اختبار سرعتهم وقوتهم ومرونتهم على الحواجز متفاوتة المستويات، والتي تناسب مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية. ويمكن للصغار خوض تجربة ممتعة في المضمار المخصص لهم، والذي يعتبر نسخة مصغرة عن الحواجز المخصصة للكبار مع لمسة إضافية خاصة من المرح، بما يمنحهم فرصة رائعة للحفاظ على لياقتهم البدنية بعييداً عن الصالات الرياضية المغلقة.
ويوفر المعسكر التدريبي الرمضاني في القرية الرياضية 321 الفرصة لخسارة المزيد من الوزن أثناء الصيام، أو الحفاظ على وزنكم ولياقتكم وصحتكم البدنية خلال الشهر الفضيل. يمكنكم ممارسة التمارين الرياضية الشاملة لكل الجسم، والمصممة من قبل مدربين محترفين ضمن القرية الرياضية الرائدة في أبوظبي.
وجهة المغامرات "سيركت X" تطلق خلال شهر رمضان سلسلة من المسابقات المشوقة على مسارات الانزلاق على الحبل، وتسلق الجدران، ومسارات "بي أم اكس". ويمكن الاختيار بين تحدٍ واحد أو أكثر والانطلاق في مغامرة شائقة لقضاء أمتع الأوقات لتسجيل رقم قياسي جديد أو المنافسة على العديد من الجوائز المتميزة كل يوم. وسيتم عرض أسماء ومجموع نقاط أصحاب الأداء الأفضل على لوحة المتصدرين في المتنزه، ليتمكنوا من مقارنة أدائهم مع الآخرين بما يشجعهم على الارتقاء بأدائهم لمستويات جديدة. وللراغبين بممارسة تمارين خفيفة وممتعة بعد الإفطار، يتوفر برنامج بناء الفريق، المخصص للزملاء والأصدقاء وهو برنامج مصمم لتحسين قدرات العمل الجماعي والتواصل وحل المشكلات بأسلوب ممتع وشيّق، وسيحصل المشاركون على فرصة استخدام مرافق المتنزه مجاناً. ويوفر مخيم "باب النجوم" الاستمتاع بتجربة التخييم الرائعة بعيداً عن ضوضاء المدينة، وتلبي هذه الوجهة الفاخرة مختلف الأذواق وسط الخيم المزروعة على الشاطئ أو ضمن سيارات التخييم أو الفلل الخاصة.