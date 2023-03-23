الذكاء الاصطناعي يشخّص أورام سرطانية في 90 ثانية

توصلت دراسة إلى أن الباحثين اكتشفوا، باستخدام الذكاء الاصطناعي، كيفية فحص الطفرات الجينية في أورام الدماغ السرطانية في أقل من 90 ثانية، وربما يبسّطون تشخيص الأورام الدبقية وعلاجها. قام فريق من جراحي الأعصاب والمهندسين في كلية الطب بجامعة ميشيغان الأميركية، بالتعاون مع باحثين من جامعات نيويورك وكاليفورنيا وسان فرانسيسكو وآخرين، بتطوير نظام فحص تشخيصي قائم على الذكاء الاصطناعي أطلقوا عليه DeepGlioma يستخدم التصوير السريع لتحليل عينات الورم المأخوذة أثناء العملية واكتشاف الطفرات الجينية بسرعة أكبر. في دراسة أجريت على أكثر من 150 مريضًا يعانون من الورم الدبقي المنتشر، وهو أورام الدماغ الأولية الأكثر شيوعًا وفتكًا، حدد النظام المطور حديثًا الطفرات التي تستخدمها منظمة الصحة العالمية لتحديد المجموعات الفرعية الجزيئية للحالة بمتوسط دقة تزيد عن 90٪. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Medicine. يقول تود هولون المؤلف الرئيسي للدراسة ومطور الأداة DeepGlioma، وهو جراح أعصاب في جامعة ميشيغان وأستاذ مساعد في جراحة المخ والأعصاب "الأداة القائمة على الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحسين الوصول وسرعة التشخيص والرعاية للمرضى الذين يعانون من أورام الدماغ القاتلة". يكتسي التصنيف الجزيئي أهمية كبيرة بشكل متزايد لتشخيص وعلاج الأورام الدبقية، حيث تختلف فوائد ومخاطر الجراحة بين مرضى أورام المخ اعتمادًا على تركيبتهم الجينية. في الواقع، يمكن للمرضى الذين يعانون من نوع معين من الورم الدبقي المنتشر، يسمى الورم النجمي (Astrocytomas)، أن يكسبوا في المتوسط خمس سنوات مع الإزالة الكاملة للورم مقارنة بالأنواع الفرعية الأخرى للورم الدبقي المنتشر. مع ذلك، فإن الوصول إلى الاختبار الجزيئي للورم الدبقي المنتشر محدود وغير متاح بشكل موحد في المراكز التي تعالج مرضى أورام المخ. يضيف هولون أنه حتى عندما يكون الاختبار الجزيئي للورم متاحًا، فإن الوقت المطلوب لتحقيق النتائج يمكن أن يستغرق أيامًا، أو حتى أسابيع. يؤكد هولون "يمكن أن تؤدي العوائق، التي تحول دون التشخيص الجزيئي، إلى رعاية دون المستوى الأمثل للمرضى المصابين بأورام المخ، مما يعقد عملية اتخاذ القرار الجراحي واختيار أنظمة العلاج الكيميائي". قبل أداة DeepGlioma، لم يكن لدى الجراحين طريقة لتمييز الأورام الدبقية المنتشرة أثناء الجراحة. في فكرة بدأت عام 2019، يجمع النظام بين الشبكات العصبية العميقة وطريقة تصوير بصري طورت أيضًا في جامعة ميشيغان، لتصوير أنسجة ورم الدماغ في الوقت الفعلي. يتابع هولون "تخلق أداة DeepGlioma سبيلًا لتحديد دقيق وفي الوقت المناسب، من شأنه أن يمنح مقدمي الخدمة فرصة أفضل لتحديد العلاجات". حتى مع العلاج المعياري الأمثل، يواجه المرضى، المصابون بالورم الدبقي المنتشر، خيارات علاج محدودة. فمتوسط البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يعانون من الأورام الدبقية المنتشرة الخبيثة هو 18 شهرًا فقط. في حين أن تطوير الأدوية لعلاج الأورام أمر ضروري، فإن أقل من 10٪ من مرضى الورم الدبقي مسجلون في التجارب السريرية. يأمل الباحثون أن يكون DeepGlioma حافزًا للتسجيل المبكر في التجارب. قال دانيال أورينجر كبير مؤلفي الدراسة، الأستاذ المشارك في جراحة المخ والأعصاب وعلم الأمراض في كلية "غروسمان" للطب بجامعة نيويورك، إن "الطرق السريعة للتصنيف الجزيئي تبشر بالخير لإعادة التفكير في تصميم التجارب السريرية وتقديم علاجات جديدة للمرضى".