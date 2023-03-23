وفاة مؤسس الدراسات المناخية عن 91 عاماً

توفي عن 91 عاماً عالم الجليد الفرنسي كلود لوريوس، على ما أفادت الخميس دار النشر التي كانت تُصدر كتب الباحث، أحد أول الذين اكتشفوا دور ثاني أكسيد الكربون في الاحترار المناخي. كان لوريوس أحد رواد الرحلات الاستكشافية القطبية، وأمضى فترات يعادل مجموعها ست سنوات في القارة القطبية الجنوبية منذ مشاركته للمرة الأولى في بعثة إليها العام 1957. ساهم الراحل في تأسيس علم المناخ، وعمل على إعادة تكوين التاريخ المناخي من خلال دراسة فقاعات الهواء المختزنة في طبقات الجليد التي تكدست على مدى آلاف السنين. وأعربت دار "أرتو"، التي سبق أن نشرت مذكرات عالم الجليد، عن أسفها "لوفاة كاتبها كلود لوريوس"، فيما قال عالم المناخ القديم في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية جيروم شابيلاز إن زميله لوريوس "توفي صباح الثلاثاء". وُلد كلود لوريوس في مدينة بيزانسون الفرنسية في 27 فبراير 1932. فور إنهائه دراسته الجامعية، تطوّع للمشاركة عام 1957 في بعثة إلى القارة القطبية الجنوبية في إطار "السنة الجيوفيزيائية الدولية". ومكث عاماً كاملاً في القارة البيضاء في ظروف قاسية، وواظب على الذهاب إليها على مدى مسيرته العلمية. فبعدما أصبح باحثاً في المركز الوطني للبحوث العلمية عام 1961، عاد عام 1965 إلى أرض أديلي (القسم الفرنسي من القارة القطبية) حيث قرر درس فقاعات الهواء في الجليد، وهي عينات من الغلاف الجوي يمكن أن توفر معلومات عن التفاعلات مع المناخ. في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، بدأ يكتشف دور الأنشطة البشرية في ظاهرة الاحترار المناخي للأرض. في 1977-1978، بعد ثلاث سنوات من الاستكشاف وعشر من الاستعدادات، بدأ مع فريقه الحفر العميق في "القبة سي" (جنوب شرق القارة القطبية الجنوبية)، ووصلوا إلى عمق 900 متر، مما أتاح لهم استعادة 40 ألف سنة من التاريخ المناخي. في عام 1984، تمكن خلال مهمة بحثية في قاعدة "فوستوك" الروسية (1500 كيلومتر داخل القارة القطبية الجنوبية) من الوصول في تأريخه المناخي إلى 150 ألف عام. بفضل تمكنه من إعادة تكوين دورة مناخية كاملة استناداً إلى أبحاثه، لاحظ أن منحنيات درجة الحرارة تتبع إيقاعات منتظمة، قبل أن تشهد ارتفاعاً كبيراً بالتزامن مع ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون منذ منتصف الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. ونُشرت هذه النتائج عام 1987 في مجلة "نيتشر". راح الباحث، وهو عضو في أكاديمية العلوم، يعمل بعد ذلك على الدعوة إلى مكافحة الاحترار المناخي. وحصل لوريوس عام 2002 على الميدالية الذهبية للمركز الوطني للبحوث العلمية مع زميله وصديقه جان جوزيل. ويتناول فيلم La Glace et le ciel ("الجليد والسماء") للمخرج لوك جاكيه، الحائز جائزة الأوسكار، سيرة كلود لوريوس. أخبار ذات صلة مركز الشباب العربي يطور مهارات 1000 مشارك لـ«التغير المناخي» محكمة تسمح لناشطة بمحاكمة بلادها بسبب المناخ

المصدر: آ ف ب